Avis aux médias - Invitation à une conférence de presse suivant le forum d'échange avec les Québécois d'expression anglaise







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Mme Kathleen Weil, tiendra un point de presse à la suite de la tenue de l'atelier d'échange avec les Québécois d'expression anglaise qui se tient toute la journée à l'Université Concordia, en présence de nombreux représentants de cette communauté. Les médias sont conviés à 13h pour une prise d'images et de son, de même que pour recueillir les échanges des participants lors du dernier atelier de la journée. Une conférence de presse débutera à 14h30, après la clôture de l'événement.

Date: Vendredi 16 février 2018



Heure : 14 h 30



Endroit : École de Gestion John-Molson

Université Concordia, salle MB10-121

1450, rue Guy

Montréal (Québec)

