Supergrappes technologiques - Québec accueille favorablement la sélection du projet de Scale.AI

MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Au terme d'un concours, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui l'identité des consortiums canadiens sélectionnés pour former cinq supergrappes d'innovation. Parmi les lauréats, le consortium Scale.AI, situé au Québec et qui vise la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement propulsée par l'intelligence artificielle, s'est illustré.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, accueille favorablement la sélection de ce consortium, qui représente une excellente nouvelle pour le développement du secteur de l'intelligence artificielle au Québec.

La supergrappe en intelligence artificielle Scale.AI vise à appliquer aux différents secteurs industriels appuyés par la recherche et l'innovation les dernières avancées en science des données, en intelligence artificielle et en Internet des objets afin, notamment, de concevoir des réseaux de chaînes d'approvisionnement intelligents.

Le gouvernement du Québec note également que plusieurs entreprises québécoises sont partenaires des autres supergrappes d'innovation sélectionnées. Il a entrepris une démarche proactive pour appuyer les entreprises et autres organisations québécoises qui ont participé à l'appel de projets lancé par le gouvernement fédéral et il prend acte des occasions de développement économique qui pourraient en découler pour le Québec.

Citation :

« La sélection du projet de Scale.AI témoigne de l'élan et de l'écosystème fabuleux que le Québec a su créer en intelligence artificielle au cours des dernières années. En plus de stimuler l'économie, cette supergrappe permettra de consolider notre leadership mondial dans le domaine et veillera à favoriser les collaborations entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et d'innovation et les startups, et ce, à la fois sur les scènes nationale et internationale. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Fait saillant :

Par l'entremise de ce programme, le gouvernement fédéral investira 950 millions de dollars sur cinq ans. Les supergrappes choisies recevront jusqu'à 250 millions de dollars sur cinq ans pour financer leur projet. Le financement du gouvernement fédéral doit être apparié par une contrepartie de l'industrie, soit 1 $ pour 1 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur Scale.AI, visitez le www.aisupplychain.ca .

