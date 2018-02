Conseils fiscaux - Prestations et crédits des résidents du Nord







OTTAWA, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) prend des mesures pour aider les résidents du Nord à recevoir les prestations et les crédits auxquels ils sont admissibles. Voici des renseignements pour vous aider en cette période de production des déclarations de revenus.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Vous pourriez être admissibles aux déductions pour les habitants de régions éloignées si vous habitez dans une ou plusieurs des zones visées par le règlement de façon permanente, c'est-à-dire pendant une période d'au moins six mois consécutifs qui commence ou se termine au cours de l'année d'imposition pour laquelle une déclaration est produite.

Vérifiez si vous êtes admissibles aux déductions pour les habitants de régions éloignées.

Prestations et crédits

Vous et votre conjoint ou conjoint de fait, si vous en avez un, devez produire votre déclaration de revenus chaque année pour continuer à recevoir vos paiements de prestations, même si votre revenu est exonéré d'impôt ou si vous n'avez pas de revenu. Nous utilisons les renseignements provenant de votre déclaration pour calculer vos paiements de prestations et de crédits fédéraux, et tous les paiements provinciaux ou territoriaux liés. Assurez-vous de vérifier tous les crédits d'impôt que vous pourriez demander dans votre déclaration de revenus. Pour faire des économies!

En plus des déductions pour les habitants de régions éloignées, il existe plusieurs autres prestations et crédits pour vous aider (ainsi que votre famille) qui sont à la disposition de tous les résidents canadiens. Ces paiements comprennent l'Allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH et les paiements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail.

Aide fiscale gratuite

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt pourrait préparer votre déclaration gratuitement. Les comptoirs sont habituellement ouverts de février à la fin d'avril, et certains sont ouverts toute l'année.

Options de paiement

Si vous souhaitez faire un paiement à l'ARC, vous pouvez :

Payer en ligne - L'ARC offre une vaste gamme d'options.

Payer à Postes Canada - Les particuliers ou les entreprises peuvent maintenant payer en argent comptant ou par carte de débit à l'un des bureaux de Postes Canada au Yukon à l'aide de leur code de paiement personnalisé généré en ligne.

à l'aide de leur code de paiement personnalisé généré en ligne. Payer auprès d'une institution financière - La plupart des principales institutions financières offrent des services en personne. Il suffit de présenter une pièce de versement.

Soyez branché

Suivez :

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan;

@AgenceRevCan; suivez-la sur LinkedIn;

LinkedIn; regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

YouTube. Téléchargez les applications mobiles de l'ARC pour obtenir des renseignements clés où et quand vous le voulez.

applications mobiles de l'ARC pour obtenir des renseignements clés où et quand vous le voulez. ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

fils RSS à votre lecteur de nouvelles; abonnez-vous à l'une de ses listes d'envoi électronique.

Plus de renseignements

Personnes-ressources pour les médias - ARC

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 17:14 et diffusé par :