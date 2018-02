TerraVest annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2018







VEGREVILLE, AB, le 14 févr. 2018 /CNW/ - TerraVest Capital Inc. (TSX : TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2017. Les résultats financiers de la Société pour le premier trimestre de 2018 représentent une amélioration par rapport au premier trimestre de 2017 et concordent généralement avec les prévisions de la direction.

EXAMEN DU PREMIER TRIMESTRE ET PERSPECTIVE

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utiles aux actionnaires pour évaluer le rendement de la Société. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du BAIIA, le BAIIA du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté des liquidités disponibles à des fins de distribution pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2017 et le trimestre correspondant de l'exercice 2017.







Premiers trimestres clos les

31 décembre

2017 2016

$

$







Chiffre d'affaires 62 603 48 278





Bénéfice net 5 147 3 741 Plus (moins) :





Charge fiscale 1 941 1 377

Coûts de financement 1 077 887

Amortissements 2 467 2 519 BAIIA 10 632 8 524 Perte (gain) sur la cession d'immobilisations corporelles 45 (76) Perte sur les contrats en devises 177 - BAIIA ajusté 10 854 8 448 Investissements de maintien (813) (2 355) Impôts sur les bénéfices payés (1 424) (1 484) Coûts de financement payés (1 425) (710) Flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution 7 192 3 899 Dividendes versés au cours de la période 1 842 1 832 Ratio dividendes/bénéfices 26 % 47 %

Pour le trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 62 603 $, comparativement à 48 278 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, soit une hausse de 30 %. Cette hausse est principalement attribuable aux ajouts de Vilco et de Fischer Tanks, dont la contribution n'avait pas été comptabilisée à la période correspondante de l'exercice précédent, ainsi qu'à l'augmentation de la demande en réservoirs et appareils de stockage de propane et carburant, et en matériel de distribution. Le secteur de l'équipement de traitement a également connu une augmentation des activités par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Pour le trimestre, le BAIIA ajusté s'est établi à 10 854 $, une hausse de 28 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable aux facteurs susmentionnés notamment : contributions positives de Vilco et de Fischer Tanks, demande accrue en équipement pour le propane et niveau d'activité plus élevé dans le secteur de l'équipement de traitement; des facteurs annulés partiellement par les pressions exercées sur les prix dans les secteurs de l'équipement de traitement et des services.

Pour le trimestre, les investissements de maintien se sont établis à 813 $, contre 2 355 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est largement attribuable au calendrier des projets d'immobilisations requis, qui peut varier considérablement d'un trimestre à l'autre. Au cours de la période, le total des achats d'immobilisations corporelles s'est élevé à 1 578 $, dont 765 $ sont considérés comme du capital de croissance. Ce capital de croissance comprend les ajouts à la flotte de location d'équipement d'extraction du sable, l'équipement pour une nouvelle chaîne de fabrication de citernes à propane, ainsi que l'équipement pour soutenir une nouvelle installation de fabrication pour l'un de nos segments d'équipement de traitement.

La trésorerie disponible à des fins de distribution a augmenté de 84 % comparativement à la période antérieure correspondante. Cette hausse est attribuable à la progression des résultats d'exploitation (expliquée ci-dessus) et à la diminution des investissements de maintien, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts de financement, car les niveaux d'endettement ont augmenté afin de soutenir l'acquisition de Fischer Tanks.

Perspectives

Cette année, nous avons observé une hausse de la demande dans le secteur des réservoirs. La demande en équipement de stockage de propane et de distribution continue de se raffermir, car nombre de clients de ce secteur font du rattrapage après avoir reporté leurs investissements en immobilisations en raison de la douceur des hivers précédents. La direction prévoit également une contribution positive de ses récentes acquisitions. L'augmentation continuelle du prix de l'acier à l'échelle mondiale est l'un des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats de l'exercice 2018, car il s'agit de l'un des principaux intrants pour nombre des produits de ce secteur.

La direction prévoit toujours que l'exercice 2018 sera plus solide que le précédent dans le secteur de l'équipement de traitement. Les carnets de commandes demeurent mieux garnis qu'à l'exercice précédent et la direction anticipe des contributions positives de ses activités d'équipement d'extraction du sable, qui devrait profiter de l'expansion de la flotte de location comparativement à l'exercice précédent. Cela dit, la divergence récente entre les prix du gaz naturel et du pétrole a créé une situation difficile à prédire dans ce secteur. Plusieurs producteurs de gaz naturel, qui sont des clients de ce secteur, ont annoncé des réductions de leur budget d'immobilisations en conséquence du faible prix du gaz naturel, tandis que d'autres qui ont une production riche en liquides du gaz naturel bénéficient de la hausse des prix du pétrole. Les pressions exercées sur les prix demeurent un problème pour les gammes de produits d'équipement de traitement du gaz et du pétrole de ce secteur, et on prévoit que ces pressions se maintiendront aussi longtemps qu'il existera une capacité de fabrication excédentaire dans l'Ouest canadien.

La perspective pour le secteur des services n'est pas réellement différente de celle de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les prix ont été le principal défi de ce secteur. La direction est optimiste et entrevoit que la hausse des prix du pétrole fera augmenter les tarifs pour ses plateformes, car nombre des clients de ce secteur sont des producteurs de pétrole. Cependant, la hausse des charges d'exploitation et les enjeux liés à la main-d'oeuvre pourraient atténuer l'effet de ces avantages.

DIVIDENDE

TerraVest a également le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 10 cents par action sur les actions ordinaires en circulation du capital-actions de la Société; ce dividende sera versé le 9 avril 2018 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mars 2018. La date ex-dividende est le 28 mars 2018. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » ou « prévoir » (y compris leur forme négative), ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

