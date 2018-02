Une aide de plus de 360 000$ pour cinq clubs sportifs de l'arrondissement







MONTRÉAL-NORD, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a adopté à sa séance ordinaire du 12 février une résolution accordant une aide financière de 122 000$ par année pendant trois ans, pour un total de plus de 360 000$, à cinq clubs sportifs du territoire. Les organismes qui bénéficieront de ce soutien sont le Club de natation de Montréal-Nord, le Club de soccer Montréal-Nord, le Club de gymnastique Gymkhana, le Club de basketball de Montréal-Nord ainsi que l'Association Baseball mineur de Montréal-Nord.

« Ces clubs sportifs fédérés donnent la possibilité à plus de 2 000 jeunes de Montréal-Nord de s'adonner à leur sport favori grâce à l'encadrement technique d'entraîneurs qualifiés et de bénévoles dévoués. De plus, ces derniers leur transmettent des valeurs qui nous sont chères, comme le dépassement de soi, la discipline et la persévérance », a déclaré la mairesse Christine Black. « En cette semaine des Journées de la persévérance scolaire, le soutien de l'arrondissement à la pratique sportive vise également à contribuer à la réussite éducative de nos jeunes ».

Soutien technique et accès aux installations municipales

Outre l'aide financière directe à ces cinq clubs sportifs, l'arrondissement met gratuitement à leur disposition, tout comme à une dizaine d'autres organismes, des installations sportives sécuritaires et de grande qualité, en plus de leur faire bénéficier de l'expertise du personnel administratif de l'arrondissement.

Cette aide, en prêt de locaux et d'heures d'utilisation sans frais de plateaux sportifs, est évaluée à plus de 1 M$ pour la seule année 2018.

