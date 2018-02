Avis aux médias - Des élus de la majorité participeront au Défi de l'ours polaire 2018

Beko devient le principal partenaire mondial du FC Barcelone Marque leader de l'électroménager en Europe, Beko a annoncé la prolongation de son parrainage du FC Barcelone, ce qui sera l'occasion d'un certain nombre de belles initiatives conjointes...

Trois élus membres de la majorité participeront, samedi, au Défi de l'ours polaire 2018, au profit d'Olympiques spéciaux Québec. Cette année, en plus du conseiller de Desmarchais-Crawford, Sterling Downey, qui sautera pour une quatrième année...

Le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a adopté à sa séance ordinaire du 12 février une résolution accordant une aide financière de 122 000$ par année pendant trois ans, pour un total de plus de 360 000$, à cinq clubs sportifs du territoire....

L'Office de la protection du consommateur annonce que le Centre de conditionnement physique Expert St-Jérôme inc. et son président, M. Paul Poulin, ont plaidé coupables, le 10 janvier 2018 à Saint-Jérôme, à des accusations portées en vertu de la Loi...