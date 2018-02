Relational Junction Data Warehouse Builder : Sesame Software annonce l'inscription au programme bêta







Fonctions d'entrepôt automatiques de données pour plus de 100 sources de données

SANTA CLARA, Californie, le 15 février 2018 /CNW/ -- Sesame Software, établie à Santa Clara, en Californie, a annoncé aujourd'hui le programme bêta de son nouveau Relational Junction Data Warehouse Builder, qui comprend la conception automatisée d'entrepôt de données et la réplication de toutes les données, y compris les données SaaS, quel qu'en soit le lieu de stockage, en nuage ou sur serveurs locaux.

Relational Junction Data Warehouse Builder a ses racines dans Relational Junction for Salesforce, qui crée un entrepôt de données à partir de vos données Salesforce dans une base de données relationnelle sur site. La réplication bidirectionnelle offre, parmi d'autres fonctionnalités, la possibilité de charger des données en nuage et de récupérer des données à partir de sauvegardes historiques versionnées à n'importe quel moment dans le temps. Sesame étend en ce moment les fonctionnalités d'entrepôt de données à plus d'une centaine de nouvelles sources de données, y compris les bases de données relationnelles traditionnelles, de nombreux produits de fournisseurs d'applications nuage et des sources de données non relationnelles.

La première version permettra d'ajouter des capacités de construction d'entrepôt aux bases de données relationnelles. Les prochaines versions comprendront des entrepôts Big Data et des sources de données en nuage, dont notamment SAP, Dynamics et des bases de données en nuage comme Snowflake. Relational Junction Data Warehouse Builder automatisera la création du schéma d'entrepôt de données cible et la découverte de nouveaux champs et tables ou objets dans le système source.

Les clients intéressés peuvent s'inscrire au programme d'essai bêta à l'adresse sesamesoftware.com.

À propos de Sesame Software

Sesame Software, établie à Santa Clara, en Californie, est une société d'intégration d'applications et de données d'entreprise dont les produits Relational Junction offrent des solutions de pointe pour l'intégration, la récupération complète et l'entreposage de données.

Renseignements aux médias :

Crystal Duarte

Directrice du marketing

Sesame Software

Téléphone : 408-838-8972

Crystal.Duarte@SesameSoftware.com

SOURCE Sesame Software

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 16:46 et diffusé par :