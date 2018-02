Veuillez noter que toutes les heures sont locales Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le vendredi 16 février 2018 : Ottawa (Ontario) 12 h Le premier ministre et Mme Grégoire Trudeau partiront pour New Delhi, en Inde....

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jon Turner au poste de vice-président - Maintenance. M. Turner a commencé sa carrière à Air Canada en 1980 et a...