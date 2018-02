Une offre améliorée pour les membres du programme de mieux-être de Johnston Group grâce à une récente innovation de Novus Santé







TORONTO, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Les membres du programme de Johnston Group bénéficient maintenant d'un accès amélioré à l'information sur la santé grâce à une récente mise à niveau de la plateforme de navigation numérique sur la santé de Novus Santé. Depuis 2009, les deux entreprises ont amélioré le programme de santé de leurs membres grâce à l'accès à mes avantages santé, la plateforme de navigation de Johnston Group optimisée par Novus Santé. Cet outil réactif, amélioré et disponible au bout des doigts permet aux membres de s'occuper plus facilement de leur santé globale.

Les ressources de la plateforme interactive donnent un sens au système de santé canadien, fournissent dans un langage clair des explications sur les options de chaque membre et des plans personnalisés selon les risques individuels pour la santé. Il en résulte une meilleure santé pour les membres et une diminution du fardeau pour notre système de soins de santé.

La nouvelle fonction Évaluation des risques pour la santé de Novus Santé permet à plus de 140 000 membres de Johnston Group de bénéficier d'une mise à niveau sur la manière de gérer leur santé et leur mieux-être. L'accès à l'outil Évaluation des risques pour la santé (ÉRS) aide les membres à mieux comprendre leurs risques personnels pour la santé et ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur situation. De plus, une équipe de spécialistes de l'information sur la santé de Novus Santé est à un coup de fil de vous, prête à vous offrir un encadrement personnalisé et de l'aide en français et en anglais.

Offrir un accès unique à tous leurs programmes et services permet aux membres du programme d'utiliser les avantages offerts et permet aux employeurs, fournisseurs de prestations et organismes similaires d'offrir des produits et services additionnels pour améliorer la vie des membres, réduire les coûts de santé et augmenter les revenus grâce à des avantages et services facultatifs. La plateforme numérique de Novus Santé permet à ses partenaires d'offrir à leurs membres l'accès à un ensemble de programmes et de créer une expérience continue peu importe leur savoir-faire technique.

Novus est fière de son partenariat avec Johnston Group, chef de file dans la prestation de régimes d'avantages sociaux sur mesure partout au Canada. Grâce au portail mes avantages santé, nous ferons une différence dans la qualité de vie des membres de Johnston Group. Les deux entreprises familiales, exploitées par des propriétaires d'origine canadienne fiers de leurs racines, ont pour objectif de servir le public canadien.

Quoi de neuf avec la plateforme Navigation santé?

La dernière plateforme combine ce qu'il y a de mieux en matière de technologie innovante et de conception de l'expérience utilisateur pour permettre aux utilisateurs de trouver le contenu le plus pertinent sur la santé et le bien-être, et ce près de trois fois plus rapidement qu'auparavant. Il est également adapté aux appareils mobiles, avec des outils de recherche interactifs et des guides personnels de prise de décisions pour aider les membres à prendre le contrôle de leur santé et du bien-être de leur famille.

En parallèle à tous ces progrès, la plateforme continue d'offrir les services de base, un atout précieux pour les entreprises et les services aux membres dans l'ensemble du pays. Cette plateforme permet aux membres de trouver des professionnels de la santé, des spécialistes, des hôpitaux et des cliniques dans leur région, ainsi que des guides utiles pour gérer les défis posés par un nouveau diagnostic et naviguer dans le système de santé local. Tout cela est offert avec le soutien de spécialistes de l'information sur la santé bilingues qui peuvent aider les membres à naviguer dans leurs options.

La plateforme Navigation en santé procure une expérience interactive qui élimine les obstacles de la recherche d'informations sur la santé. Les outils attrayants de la plateforme aident les membres à se prendre en main et à se défendre eux-mêmes au sein du système de soins de santé. Non seulement cela leur permet d'être en lien avec le soutien offert dans leur communauté, mais ils ont un contenu médical à jour selon leur localisation, incluant de l'information détaillée sur les médicaments et troubles médicaux.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur la nouvelle plateforme .

À propos de Johnston Group

Johnston Group est l'un des secrets les mieux gardés du marché canadien des avantages sociaux collectifs - une organisation à l'origine de programmes d'avantages sociaux sélectionnée par plus de 30 000 entreprises. Johnston Group fournit des solutions de régimes d'avantages sociaux collectifs aux entreprises depuis plus de 30 ans.

Pour de plus amples renseignements, visitez johnstongroup.ca

À propos de Novus Santé

Novus Santé est un fournisseur de services de santé axé sur l'information et la technologie. Chef de file dans les solutions de santé et de bien-être, Novus Santé aide les organisations à rendre les soins de santé plus accessibles, compréhensibles et efficaces pour leurs membres et leurs clients. Les solutions de Novus Santé sont fournies à plus de cinq millions de personnes à Toronto, Vancouver, Montréal et Paris, en France.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.novussante.com et www.novushealth.com

SOURCE Novus Santé

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 16:00 et diffusé par :