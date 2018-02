Subaru célèbre 40 ans au Canada au Salon international de l'auto 2018







Dévoilement du nouveau logo qui marque le 40 e anniversaire au Canada.

La marque expose l'une de ses premières et plus petites voitures à côté de son dernier et plus grand modèle, la Subaru Ascent 2019.

MISSISSAUGA, ON, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a profité de sa présence au Salon international canadien de l'auto 2018 pour dévoiler un nouveau logo commémorant les 40 ans de ventes Subaru au Canada. Dans le cadre des célébrations, Subaru a aussi annoncé que son plus récent et plus gros modèle, le VUS Ascent 2019 à trois rangées, se détaillera à partir de 35 995 $ à son arrivée dans les concessions cet été.

C'est en 1978 que la société Subaru Auto Canada Limited a commencé à proposer les modèles Subaru aux consommateurs canadiens par le truchement de sept concessions, toutes encore en opération à ce jour. Quatre décennies plus tard, le réseau Subaru compte 93 concessionnaires agréés partout au Canada qui contribuent à la progression record des ventes. En 2017, le constructeur a vendu 54 570 véhicules, réalisant son sixième record consécutif de ventes annuelles.

« Depuis 40 ans, Subaru livre des véhicules sécuritaires, fiables, polyvalents et agréables à conduire à d'innombrables Canadiens », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous célébrons non seulement 40 ans de présence Subaru au Canada, mais aussi tous les clients qui ont contribué à notre succès. »

Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire, le stand Subaru au CIAS 2018 présente une Subaru 360 1968 classique. Il s'agit de l'une des premières voitures de la société et LA première voiture vendue en Amérique du Nord.

Cet hommage rendu au patrimoine Subaru permet aux visiteurs au Salon de l'auto d'admirer trois véhicules qui offrent un aperçu du présent et de l'avenir du constructeur. Présentée en première canadienne à Toronto, la WRX STI Type RA 2018 produite en édition limitée et préparée pour les circuits est issue de la WRX STI qui a récemment battu le record absolu au tour, catégorie berline, au Nürburgring Nordschleife.

Limitée à 75 unités au Canada, la Type RA, qui signifie « Record Attempt », est beaucoup plus qu'une simple édition spéciale, puisqu'elle reçoit des composants qui bonifient les performances de la déjà très impressionnante WRX STI. Puissance accrue, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs Bilstein exclusifs, toit et aileron arrière en fibre de carbone : la WRX STI Type RA représente le summum en matière de performances.

Tout aussi impressionnante, la BRZ tS 2018 aussi livrable en édition limitée bonifie les performances de la voiture dont elle est issue. Limitée à 100 unités pour l'ensemble du Canada, la tS, qui signifie « tuned by STI », rehausse le comportement dynamique de la déjà très réactive BRZ par l'ajout de divers composants, comme les ressorts hélicoïdaux et amortisseurs avant et arrière SACHS à réglage STI, les raidisseurs en V flexibles dans le compartiment moteur et les nouveaux raidisseurs ajoutés au châssis.

Enfin, la toute nouvelle Ascent 2019 témoigne de son audace au Salon de l'auto grâce à sa taille imposante et son design séduisant. Plus grand Subaru à ce jour, ce VUS très attendu à trois rangées de sièges séduira les familles actives et les accompagnera dans toutes leurs aventures. Grâce à son aménagement pouvant accueillir jusqu'à huit occupants et son équipement de série incluant la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru renommée et le système de sécurité préventive évolué EyeSight, l'Ascent combine dans un modèle conçu pour la famille la polyvalence, les compétences et la sécurité qui caractérisent les modèles Subaru.

À l'instar du reste de la gamme Subaru, la toute nouvelle Ascent est une valeur sûre. Outre certaines caractéristiques de série comme la traction intégrale et la technologie EyeSight, tous les modèles Ascent proposent les roues en alliage, l'intégration Android Auto et CarPlay d'Apple, les sièges chauffants et la commande automatique de la climatisation trizone, ce qui représente un incroyable rapport qualité-prix dans le segment. Affichant un prix de départ de 35 995 $, la toute nouvelle Ascent se détaille à un prix comparable à ceux de ses concurrentes à traction avant.

Outre ces voitures vedette, les visiteurs pourront admirer la gamme complète Subaru, comme l'Impreza 2018, la Crosstrek, l'Outback et les WRX/WRX STI primées, toutes récipiendaires du prix ALG 2018 Meilleure valeur résiduelle dans leur segment respectif. Pour la quatrième année de suite, Subaru a encore une fois reçu l'honneur Meilleure marque grand public dans le cadre de la remise des prix 2018 Meilleure valeur résiduelle au Canada décernés par ALG. Aucune autre marque n'a réalisé un tel exploit depuis la création des prix au Canada.

Le Salon international de l'auto du Canada 2018 se tient du 16 au 25 février au Palais des congrès du Grand Toronto.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

