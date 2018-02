Le Plateau plantera un arbre à la mémoire de Patrick Champagne







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - En collaboration avec l'organisme Plein Milieu, Le Plateau-Mont-Royal annonce qu'il plantera un arbre à la mémoire de Patrick Champagne, un itinérant de l'avenue du Mont-Royal très apprécié des résidents et récemment décédé. Le Maackia amurensis sera planté au printemps, devant la bibliothèque et la maison de la culture du Plateau, tout près de l'endroit où Patrick Champagne aimait s'asseoir.

« Les gens de la rue, malgré les difficultés qu'ils rencontrent et la détresse qu'ils vivent parfois, participent grandement à la vie de quartier. Patrick était un bon vivant, la rue était un lieu de réconfort pour lui et son histoire m'a permis de comprendre qu'en chaque personne en situation d'itinérance se terre une sensibilité qui transcende de loin la situation de précarité économique que reflète aux passants leur présence sur la rue », a déclaré Marie Plourde, conseillère du district du Mile End.

« En hommage à Patrick Champagne, un homme bon, rieur et généreux qui nous aura appris que ni le passé ni l'avenir ne devraient définir la personne que l'on est et qu'il est juste important d'être, ici et maintenant », a déclaré Ann Lalumière, coordonnatrice de Plein Milieu.

Rappelons que Le Plateau-Mont-Royal octroie depuis plusieurs années, par l'entremise du Fonds de lutte contre la pauvreté, un soutien financier à Plein Milieu, un organisme communautaire implanté dans l'arrondissement depuis 1993. Ce dernier poursuit une mission d'amélioration des conditions et de la qualité de vie des jeunes, des personnes qui utilisent des drogues et des personnes en situation d'itinérance.

