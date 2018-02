Cyclonis lance une solution de gestion des mots de passe, une solution gratuite qui stocke, organise et crypte les données sensibles







Cyclonis Password Manager est une solution de gestion, gratuite et conviviale, des mots de passe.

Cyclonis Password Manager stocke vos noms d'utilisateur et mots de passe de site Web, ainsi que les informations de profil et les notes privées, dans votre coffre-fort personnel crypté.

DUBLIN, le 15 février 2018 /CNW/ - Cyclonis Limited, développeur de solutions logicielles centrées sur la gestion et l'organisation des données, est fier d'annoncer le lancement de son premier produit, Cyclonis Password Manager. Disponible sous Windows et macOS, Cyclonis Password Manager, gestionnaire de mots de passe, est une solution gratuite, riche en fonctionnalités, conçue de bout en bout pour garantir que les mots de passe et autres données sensibles des utilisateurs sont cryptés dans votre coffre-fort personnel et facilement accessibles où que vous en ayez besoin.

Toutes vos données sur tous vos appareils

Outre le stockage et l'organisation des noms d'utilisateur et des mots de passe, Cyclonis Password Manager permet aux utilisateurs de stocker des notes privées dans le coffre-fort personnel. Les utilisateurs peuvent également stocker des cartes bancaires, des documents d'identité et d'autres informations personnelles. Une interface intuitive simplifie l'accès à vos données. La fonction nuage de Cyclonis Password Manager vous permet de stocker vos données et d'y accéder via les fournisseurs de stockage en nuage pris en charge, notamment Dropbox, Google Drive, Apple iCloud et Microsoft OneDrive.

Cyclonis Password Manager crypte, stocke et organise vos données

Cyclonis Password Manager crypte et stocke vos données en les plaçant dans votre coffre-fort personnel crypté AES-256, un algorithme de cryptage que mettent à exécution les institutions militaires, financières et gouvernementales du monde entier. Pour déverrouiller votre coffre-fort et déchiffrer vos informations, vous utiliserez votre propre mot de passe principal ou illimité, que vous êtes seul à connaître, intentionnellement, ce qui veut dire que même les équipes ou les serveurs de Cyclonis n'ont accès à vos mots de passe et à vos données.

De plus, Cyclonis Password Manager intègre l'analyseur de mots de passe qui procède au contrôle pour déceler les mots de passe faibles, anciens, réutilisés et potentiellement compromis. Évaluant la complexité d'un mot de passe, c'est-à-dire son caractère hermétique, l'analyseur en donne le score total, une estimation visuelle de la robustesse globale du mot de passe du compte utilisateur du site Web. Avec le générateur de mot de passe, également intégré, l'utilisateur peut remplacer les mots de passe faibles et réutilisés avec les mots de passe plus hermétiques.

Sauvegarde facile de vos mots de passe avec l'extension de navigateur Cyclonis Password Manager

Parallèlement à l'application de bureau, Cyclonis a également lancé l'extension de navigateur Cyclonis Password Manager. Cette extension, qui fonctionne conjointement avec l'application de bureau pour intégrer les fonctionnalités de Cyclonis Password Manager à votre navigateur Web, est actuellement disponible pour Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari et Opera. Elle permet de remplir automatiquement les formulaires sur site Web (identifiants de connexion, informations personnelles et données de paiement), directement dans votre navigateur, ce qui réduire le temps induit par les formalités relatives aux achats en ligne.

L'application de bureau Cyclonis Password Manager et l'extension de navigateur qui l'accompagne sont disponibles gratuitement, toutes les deux, et téléchargeables à partir du site https://www.cyclonis.com/products/password-manager/.

À propos de Cyclonis Ltd.

Cyclonis Limited, société irlandaise établie à Dublin, conçoit et développe des logiciels pour ordinateurs de bureau, mobiles et virtualisés, des produits destinés à simplifier l'organisation et la gestion des données. Avec nos applications, qui rationalisent le processus, les utilisateurs d'ordinateur peuvent organiser les volumes croissants d'informations qu'ils traitent ordinairement tous les jours.

