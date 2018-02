Le tournoi Football for Friendship 2018 de Gazprom réunira des enfants de 211 pays et régions







MOSCOU, February 15, 2018 /PRNewswire/ --

Le tirage au sort du tournoi Football for Friendship (F4F) 2018 a eu lieu aujourd'hui à Moscou. F4F est un programme social international destiné aux enfants et mis en oeuvre par la société Gazprom, un partenaire officiel de la FIFA et de la Coupe du Monde de football 2018 qui se tiendra en Russie. Le programme a pour objectif de faire participer les jeunes générations du monde entier à la promotion parmi leurs pairs des valeurs humaines les plus importantes - l'amitié, l'égalité, la paix et le respect des différentes cultures et nationalités. Quelques 211 pays et régions ont intégré le tournoi Football for Friendship en 2018. Les finales de la saison se tiendront à Moscou, en Russie, du 8 au 15 juin 2018.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642544/Gazprom_Football_for_Friendship_2018.jpg )



Lors du tirage au sort, 32 équipes internationales de l'amitié (International Teams of Friendship) ont été formées et les postes des joueurs de chaque pays (gardien de but, défenseur, milieu de terrain ou avant) ont été déterminés. Les équipes sont organisées conformément au principe du « football pour l'amitié » selon lequel des athlètes de différentes nationalités, de différents sexes et de différentes capacités physiques jouent au sein d'une même équipe. Les joueurs sont âgés de 12 ans. Chaque équipe mixte internationale de l'amitié sera formée par de jeunes entraîneurs, des joueurs de football âgés de 14 à 16 ans issus de différents pays. Plus de 5 000 médias du monde entier couvriront l'événement ainsi que le Centre international de presse des enfants de F4F (F4F International Children's Press Center) composé de jeunes journalistes âgés de de 12 ans et originaires de 211 pays et régions. Les sélections nationales des participants qui deviendront de jeunes ambassadeurs de la paix, de l'amitié et de l'égalité dans leurs pays ont débuté dans le monde entier.

Football for Friendship étant également une initiative écologique, chacune des 32 équipes internationales de l'amitié portera le nom d'animaux en voie de disparition de tous les continents du monde. De jeunes ambassadeurs de F4F issus de différents pays ont participé à la cérémonie de tirage au sort, y compris Zahar Badyuk (Russie), Runqi Cui (Chine), Juan Manuel Pinola Silveira (Uruguay), Lilya Matsumoto (Japon), Ananya Kamboj (Inde) et Christopher Sowah Mensah (Ghana). Le président du conseil d'administration de PJSC Gazprom, M. Victor Zubkov, la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, la patineuse artistique russe et championne olympique, Mme Adelina Sotnikova, le double champion de Russie et champion d'Europe de rugby en fauteuil roulant, M. Yuri Kamenets, la légende du football mondial, M. Marco van Basten, ont adressé aux participants du programme Football for Friendship un message de soutien.

La vidéo du tirage au sort du tournoi Football for Friendship 2018 est disponible sur la chaîne YouTube officielle de F4F : https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP.

http://www.gazprom-football.com

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 15:16 et diffusé par :