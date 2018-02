AVIS AUX MÉDIAS - Remise des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien







TORONTO, Feb. 15, 2018 /CNW/ - Joignez-vous à l'honorable Elizabeth Dowdeswell et à la Fiducie du patrimoine ontarien à l'occasion de la remise des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de 2017.

Chaque année, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien soulignent les contributions exceptionnelles de personnes, de groupes et de collectivités à la conservation du patrimoine culturel et naturel, à la durabilité de l'environnement et à la biodiversité.

Date : Le vendredi 23 février 2018 Heure : 18 h Lieu : Grand escalier de l'édifice de l'Assemblée législative

Queen's Park, Toronto Détails : Les représentants des médias sont priés d'avoir en leur possession une carte d'identité avec photo et d'arriver par l'entrée Sud avant 17 h 45.

Lauréats :

Ensemble des réalisations

Mi Young Kim ( Toronto )

( ) Anna Maria Nanowski (Bradford West Gwillimbury)

(Bradford West Gwillimbury) Lawrence Turner ( Cambridge )

( ) Myno Van Dyke ( Clarington )

Réalisations des jeunes - à titre individuel (également lauréate de la bourse Jeunes leaders du patrimoine)

Jessica Linzel ( Lincoln )

Réalisations des jeunes - groupes

Le projet Eye Was Not There (360) - classe de 11 e année en technologie des communications, école secondaire catholique St. Patrick ( Sarnia )

- classe de 11 année en technologie des communications, école secondaire catholique St. Patrick ( ) Les balados Immigrant Belonging - projet collectif des étudiants en sociologie de l'Université de Toronto à Scarborough

- projet collectif des étudiants en sociologie de l'Université de à L'application Kensington Market : Hidden Histories - étudiants du cours sur les outils numériques appliqués à un contexte canadien offert à l'Université de Toronto

Excellence en matière de conservation

Le comité de restauration et de réouverture du tunnel ferroviaire de Brockville

ERA Architects pour la réhabilitation de la Maison Casey ( Toronto )

( ) Le département d'histoire et la bibliothèque Leddy de l'Université de Windsor , le Chatham Sports Hall of Fame et la famille Harding pour le projet Breaking the Colour Barrier: Wilfred "Boomer " and the Chatham Coloured All-Stars

l'Université de , le of Fame et la famille Harding pour le projet Les Amis du Musée pénitentiaire pour In Our Own Words: the Links Between Kingston's Heritage and its Penitentiaries

du Musée pénitentiaire pour 4elements Living Arts et ses partenaires communautaires pour le projet Billings Connections Trail: Nature. Art. Heritage. (Billings)

(Billings) Geraldine Govender pour un dictionnaire en langue crie (Première Nation crie de la Moose)

pour un dictionnaire en langue crie (Première Nation crie de la Moose) L'organisme Journalistes pour les droits de la personne pour son programme de perfectionnement de reporters autochtones ( Toronto )

) Red Sky Performance pour le projet Miigis ( Toronto )

) Le comité des arts, de la culture et du patrimoine du canton de North Glengarry pour son parcours patrimonial et le plan d'amélioration communautaire de Glengarry

Jason Dickson et Vanessa Brown pour le livre London : 150 Cultural Moments ( London )

et pour le livre ( ) La Première Nation d'Alderville pour la restauration de la savane à chênes noirs d'Alderville

David et Faith Clarkson pour le projet de restauration du cours d'eau de l'Applegarth Farm, en partenariat avec l'Office de protection de la nature de la vallée de la Credit ( Caledon )

Réalisations communautaires

La Première Nation d'Alderville pour la restauration et l'expansion de la savane à chênes noirs d'Alderville

Réalisation spéciale

L'organisme Bruce Trail Conservancy pour son engagement depuis 50 ans en faveur de la création, de l'intendance et de la promotion du sentier Bruce

Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien, un organisme du gouvernement de l'Ontario qui a pour mission d'identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine ontarien.

