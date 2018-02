Les LNC célèbrent la journée internationale des femmes et des filles en sciences







CHALK RIVER, Ontario, 15 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- En reconnaissance de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme de sciences et technologies nucléaires au Canada, annoncent qu'ils travailleront à réduire le fossé entre les sexes qui persiste à tous les niveaux dans les disciplines en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Les Nations Unies ont adopté cette journée de reconnaissance afin d'encourager une participation pleine et égale des femmes et des filles en sciences et de promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes.



« Malheureusement, il est bien reconnu que les femmes et les filles dans le monde entier continuent de faire face à des défis dans leurs études et leur carrière lorsqu'elles oeuvrent dans des disciplines en sciences et technologie, a commenté Kathy McCarthy, vice-présidente de la Recherche et développement aux LNC. Nous voulons, aux LNC, changer ce paradigme inacceptable afin que les femmes et les filles qui poursuivent des carrières scientifiques et techniques se sentent incluses et en contrôle. »

Annoncée plus tôt cette année, la nouvelle publication Projet W que les LNC se préparent à lancer a pour but d'informer et d'inspirer les femmes intéressées par les sciences, la technologie et l'innovation. La revue fait partie d'une série de programmes nationaux élaborés en partenariat avec les LNC et la Fondation pour les étudiants en technologie et sciences (FSST) qui ciblent des jeunes exceptionnels poursuivant une carrière en sciences, en technologie, en ingénierie, en arts et en mathématique (STIAM).

Le premier numéro de cette publication sortira plus tard cette année et a pour but d'aider les jeunes femmes à établir et à consolider des réseaux de pairs en vue d'obtenir du soutien, de l'encouragement et de l'information. Cette publication servira également de recueil pour les recherches scientifiques et sociales formelles et informelles, les programmes de développement et d'autres travaux dans ce domaine.

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, les LNC publient également une nouvelle série de vidéos présentant le profil de certaines des brillantes femmes scientifiques qui travaillent sur le campus des Laboratoires de Chalk River. Disponibles sur le blogue « La science du petit permet de grandes découvertes » du gouvernement du Canada à l'adresse www.science.gc.ca, les jeunes femmes et les filles sont encouragées à visionner ces vidéos afin d'entendre les conseils données par des femmes qui travaillent en physique, en chimie et en biologie aux LNC, pour ne nommer que quelques disciplines.

« Notre souhait est que cette nouvelle publication et les nouvelles vidéos apporteront aux femmes et aux filles intéressées par les disciplines scientifiques et techniques les encouragements et le soutien dont elles ont besoin, a ajouté McCarthy. C'est un modeste début, mais espérons qu'il s'agira de l'étincelle qui aidera les femmes à réaliser leur plein potentiel dans une discipline liée aux STIAM. »

Le Canada a une longue tradition de femmes pionnières dans les domaines scientifiques. Parmi ses femmes se trouve Harriett Brooks (1876 ? 1933), la première femme physicienne nucléaire du Canada, tout juste derrière Marie Curie dans le domaine de la science nucléaire. Les LNC ont récemment commémoré les réalisations de Mme Brooks avec l'inauguration d'une nouvelle installation de recherche nucléaire de pointe nommée en son honneur aux Laboratoires de Chalk River.

Pour en apprendre davantage sur les LNC et pour obtenir des renseignements sur les possibilités de carrière et les occasions pour les étudiants, veuillez visiter le site www.cnl.ca/fr.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et technologies nucléaires qui offre des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l'industrie dans les secteurs du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, nous offrons des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien positionnés pour l'avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de sûreté est au coeur de toutes ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca/fr ou envoyer un courriel à l'adresse communications@cnl.ca.

