Les mises à pied chez Global entraîneront une réduction de la couverture de l'actualité locale

TORONTO, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Unifor craint que la couverture de l'actualité locale continue de diminuer alors que Global News, propriété de Corus, presque 70 emplois à la grandeur du Canada.

« De moins en moins de journalistes couvriront les nouvelles de chaque région de Vancouver à Halifax, et si les nouvelles des Maritimes arrivent maintenant de Toronto, comment voulez-vous appeler ça des nouvelles locales? », a demandé Jerry Dias, président national d'Unifor.

Des caméramans, des journalistes, des présentateurs, du personnel de régie, des maquilleurs et d'autres membres de l'équipe de production ont reçu des avis de mise à pied à la grandeur du Canada. La station la plus florissante de Global, située à Vancouver, encaisse le coup le plus dur avec 21 licenciements.

« En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les nouvelles locales du soir ne seront plus produites de nos studios à Halifax, mais seront présentées et diffusées de Toronto à compter de lundi », a affirmé David MacPherson, président de l'unité des Maritimes de la section locale M1 d'Unifor qui représente les travailleuses et travailleurs chez Global. « Nos studios seront vides après la diffusion de l'émission du matin à 9 heures. »

Corus soutient qu'il affichera plusieurs nouveaux postes « numériques » axés sur l'information en ligne, mais ses recettes de radiodiffusion ne cessent de diminuer. Les perspectives seront sombres si le gouvernement ne passe pas à l'action dès maintenant.

« Nos membres dans le domaine des nouvelles télévisées doivent accomplir plus de travail avec moins de ressources pour produire le même nombre d'heures de programmation, sous l'oeil du gouvernement fédéral, qui n'a rien fait non plus pour aider les journaux locaux en difficulté », a ajouté M. Dias. « Le CRTC a ouvert la voie aux compressions annoncées aujourd'hui en diluant les obligations en matière de protection des nouvelles locales des grandes entreprises médiatiques, comme Corus, et les conséquences sont désastreuses ».

Les radiodiffuseurs canadiens sont tenus, par leurs conditions de licence, de diffuser des nouvelles télévisées locales, mais le CRTC a relâché ses exigences à l'égard du maintien des niveaux historiques de programmation l'année dernière et a décidé de ne pas exiger une couverture « sur le terrain ». Ainsi, les entreprises médiatiques sont libres de supprimer des postes dans la production de nouvelles locales pendant les cinq ans que dure leur licence de radiodiffusion.

Dans le cadre de sa campagne #Sauvonslesnouvelleslocales, Unifor demande au CRTC de se pencher sur les nouvelles locales et d'ériger la couverture de l'actualité locale en condition de licence contraignante avant qu'il soit trop tard.

Unifor représente 12 000 travailleurs des médias, ce qui en fait le plus grand syndicat dans ce secteur au Canada. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

