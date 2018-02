Après plusieurs interventions infructueuses dans d'autres établissements médicaux, un homme du Colorado s'est vu traité avec succès la fibrillation auriculaire au Texas Cardiac Arrhythmia Institute du Centre médical St. David







AUSTIN, Texas, le 15 février 2018 /CNW/ -- Il y a cinq ans, Ryan Wiseman était dans la fleur de l'âge.

« Je me croyais le maître du monde », a confié Wiseman. « Je me tenais en forme. Je prenais soin de moi, mentalement et physiquement. Ma relation était solide. »

Puis, au cours d'un examen médical de routine, alors qu'il servait dans l'armée, en Californie, les médecins ont découvert qu'il avait une fibrillation auriculaire, ou une FA.

« La fibrillation auriculaire est un trouble rythmique des cavités supérieures du coeur, c'est-à-dire que les cavités supérieures perdent la fonction mécanique au point qu'elles ne se contractent pas », explique Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., directrice médicale exécutive du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du Centre médical St. David.

« Tout à coup, tout a changé, et je ne pouvais plus de m'entraîner et j'ai commencé à me dire que je ne vivrais peut-être pas aussi longtemps que je m'y attendais », se rappelle Wiseman, non sans ajouter que « c'était là, en apprenant tout cela, tant de chocs émotionnels pour ma femme et moi. »

En seulement cinq ans, Wiseman a subi dix cardioversions, quatre ablations et une intervention chirurgicale pour traiter la FA, mais toutes ont échoué.

« Après ma troisième ablation, le cardiologue que j'ai à Denver et ses collaborateurs ont cherché d'un bout à l'autre du pays des solutions de rechange, un endroit où je pourrais aller, et m'ont dit : 'Nous avons fait de notre mieux. Nous ne voulons pas prendre plus de risques que ce que nous nous sentons à l'aise de prendre. Nous allons vous envoyer à la meilleure cardiologue que nous avons dans le pays' », a dit Wiseman. « Alors ils m'ont chez la Dre Natale. »

« L'âge typique d'une personne atteinte d'une FA est vers la fin de la cinquantaine ou au début de la soixantaine, alors Ryan est clairement une exception, encore qu'il s'agit une maladie génétique », a déclaré la Dre Natale. « Malheureusement, comme la cavité supérieure ne se contracte pas, une FA peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. »

La FA est l'arythmie cardiaque la plus fréquente, touchant des millions d'Américains. Elle peut provoquer une accumulation de sang et la formation de caillots dans l'appendice auriculaire gauche (ALA). Si un caillot sanguin se détache, il peut atteindre le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC).

Environ 20 pour cent des tous les AVC surviennent chez des patients atteints de FA, et les AVC associés à une FA sont le plus souvent mortels et invalidants. Pour réduire le risque d'AVC chez les patients atteints de FA, le traitement le plus répandu consiste à leur administrer un médicament anticoagulant à la warfarine. Malgré son efficacité éprouvée, un traitement de longue durée à la warfarine est mal toléré par certains patients et s'accompagne de risques importants de complications hémorragiques.

Dans ces conditions, les médecins ont décidé de fermer l'ALA de Wiseman, mécaniquement, à l'aide du dispositif de fermeture auriculaire gauche (LAAC) WATCHMAN.

Le dispositif WATCHMAN, un implant permanent, est conçu pour fermer l'appendice auriculaire gauche et empêcher que des caillots de sang de l'appendice auriculaire gauche (ALA) ne pénètrent dans le flux sanguin. En fermant l'ALA, le dispositif fait réduire le risque d'AVC et, au fil du temps, les patients peuvent arrêter la prise de warfarine.

« Imaginez un parapluie qui se déploie et la ferme », a expliqué la Dre Natale.

« Cela change vraiment les choses que de voir éliminer le risque d'accident vasculaire cérébral à mon endroit et de ne plus avoir à prendre des anticoagulants », se réjouit Wiseman. « Et que dire du fait que je peux me mettre à courir de nouveau sans craindre de tomber ou de me voir heurter la poitrine. Je faisais des blagues à ce sujet avec des amis en leur disant, « Hé, ne me frappe pas dans la poitrine. Je prends des anticoagulants, je pourrais mourir. » Dans une certaine mesure, c'est assez drôle, mais en même temps, c'est un vrai danger pour la vie que si je tombe dans un escalier, je risque de ne pas me relever. »

« Cela est vrai pour n'importe quel patient, pas seulement Ryan, mais pour lui, c'est plus important parce qu'il est jeune parent, alors il doit s'occuper de jeunes enfants et, en même temps, s'assurer qu'il peut subvenir financièrement aux besoins de sa famille », a commenté la Dre Natale. « C'est donc vraiment très important. »

Maintenant, à 32 ans, Wiseman a rebondi.

« Je me sens vraiment bien, même aux anges, si vous voyez ce que je veux dire », a déclaré Wiseman. « Lorsque vous souffrez de fibrillation auriculaire, votre coeur ne pompe pas aussi efficacement et, en général, vous vous sentez mal. Et en général, je me sens bien, ce qui est génial. »

Le dispositif WATCHMAN a été approuvé en mars 2015 par la Food and Drug Administration des États-Unis. Le TCAI, qui a participé aux essais cliniques étudiant son efficacité aux États-Unis pendant près de dix ans, est le premier établissement au Texas à implanter, en 2015, le dispositif WATCHMAN chez un patient atteint de fibrillation non valvulaire.

