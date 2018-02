Feuille de route : les élu-es de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve prennent douze engagements pour 2018







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, était accompagné de M. Éric Alan Caldwell, conseiller de ville du district de Hochelaga, de Mme Karine Boivin Roy, conseillère de ville du district de Louis-Riel, de Mme Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe, et de Mme Suzie Miron, conseillère de ville du district de Tétreaultville, pour présenter la Feuille de route 2018 des élu-es de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

La Feuille de route est le résultat d'un exercice de planification stratégique que les élu-es ont menés conjointement. À chaque début d'année, les membres du conseil de ville de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve rendront public leur plan de match pour les douze prochains mois au terme desquels ils feront un bilan de leurs réussites et leurs échecs. La Feuille de route 2018 contient les douze engagements suivants :

Doubler les heures d'ouverture de tous les chalets de parc

Verdir et entretenir toutes les saillies de trottoir

Améliorer la propreté dans l'arrondissement

Améliorer le suivi des demandes citoyennes au 311

Mettre sur pied un projet-pilote de déneigement des entrées et des escaliers des personnes âgées

Planifier un projet-pilote de parcours des écoliers autour d'une école dans chacun des trois quartiers de l'arrondissement

Consulter les citoyens sur la planification urbaine du secteur industriel Assomption Sud

Publier les comptes rendus des comités du conseil d'arrondissement pour assurer une gouvernance plus transparente

Adopter une politique locale d'inclusion du logement social et abordable

Déposer un plan de développement de l'offre culturelle et récréosportive dans l'arrondissement

Adopter le Plan local de déplacement (PLD) pour l'arrondissement et mettre en place un plan de suivi

Mettre en oeuvre un plan de mise à niveau de nos pataugeoires et de nos jeux d'eau

« À une époque où les citoyens sont de plus en plus méfiants et cyniques envers la politique, il est essentiel de renforcer le lien démocratique entre la population et les élus. La Feuille de route facilitera le suivi de nos engagements pour les citoyens et nous obligera à rendre des comptes sur l'ensemble de nos engagements et pas seulement nos réussites. » a déclaré M. Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Il s'agit du premier exercice du genre à être mené dans l'arrondissement. Grâce à ce nouvel outil de gouvernance, les citoyens seront plus à même de comprendre où l'arrondissement concentrera ses efforts au cours de l'année.

