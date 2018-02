Osisko obtient 2,51 g/t Au sur 73,0 mètres à Garrison







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 15 fév. 2018) - Minière Osisko inc. (TSX:OSK) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les derniers résultats issus du programme de forage de 2017 sur son projet aurifère Garrison, détenu à 100 % par la Société et situé dans le canton de Garrison en Ontario. Plus de 85 000?mètres de nouveaux forages ont été réalisés par Osisko sur le projet Garrison depuis son acquisition à la fin de 2015. Le présent communiqué porte sur les résultats d'analyse significatifs issus de 15 nouvelles intersections dans 7 sondages, qui sont présentés plus en détail dans le tableau ci-dessous.

Les meilleurs résultats issus des nouveaux sondages comprennent : 2,51 g/t Au sur 73,0 mètres dans le sondage OSK-G17-453; 1,98 g/t Au sur 14,5 mètres et 1,76 g/t Au sur 25,5 mètres dans le sondage OSK-G17-461; 2,18 g/t Au sur 9,0 mètres dans le sondage OSK-G17-445; et 1,27 g/t Au sur 22,3 mètres dans le sondage OSK-G17-467.

Les nouveaux résultats démontrent encore une fois le potentiel accru de la zone 903 avec des prolongements démontrés vers le sud-ouest, le nord-ouest et le sud, et confirment l'étendue de la minéralisation connue dans la zone Garrcon. Des cartes et des sections montrant l'emplacement des sondages et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse : www.miniereosisko.com.

Sondage De (m) À (m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non

coupé Au (g/t)

coupé à

30 g/t Zone OSK-G17-445 233,0 242,0 9,0 2,18 Garrcon incluant 241,0 242,0 1,0 16,0 Garrcon 355,0 357,0 2,0 4,58 Garrcon OSK-G17-453 371,0 444,0 73,0 2,51 903 incluant 375,0 376,0 1,0 8,54 903 et 378,3 379,6 1,3 8,62 903 et 384,5 387,0 2,5 4,59 903 et 428,8 429,8 1,0 10,3 903 et 438,8 442,8 4,0 6,10 903 OSK-G17-456 150,0 153,2 3,2 1,95 903 OSK-G17-461 42,0 56,5 14,5 1,98 903 incluant 42,0 47,0 5,0 4,25 903 81,0 106,5 25,5 1,76 903 incluant 81,0 86,5 5,5 3,81 903 OSK-G17-463 196,0 256,5 60,5 0,71 903 incluant 212,0 230,5 18,5 1,39 903 OSK-G17-466 176,0 179,0 3,0 1,10 903 244,7 245,1 0,4 14,1 903 OSK-G17-467 326,2 348,5 22,3 1,27 903 incluant 330,0 335,0 5,0 4,08 903 OSK-G17-468 313,4 332,6 19,2 0,75 903 incluant 322,0 328,0 6,0 1,35 903

Remarque : L'épaisseur réelle est estimée à 65-90 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Voir la section «?Contrôle de la qualité?» ci-dessous.

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Section OSK-G17-445 340 -45 582,0 578739 5373697 1200W OSK-G17-453 340 -45 483,0 577579 5373080 2500W OSK-G17-456 340 -45 306,0 577329 5373183 2700W OSK-G17-461 340 -45 228,0 577180 5373229 2825W OSK-G17-463 340 -50 272,0 577442 5373164 2600W OSK-G17-466 340 -45 324,0 577034 5373406 2900W OSK-G17-467 340 -50 462,0 576885 5372790 3250W OSK-G17-468 340 -50 477,0 576980 5372828 3150W

OSK-G17-445 a recoupé deux principaux intervalles minéralisés : 2,18 g/t Au sur 9,0 mètres et 4,58 g/t Au sur 2,0 mètres. Les intervalles sont associés à des filonnets de quartz-carbonate centimétriques avec des traces de sulfures et de l'altération en albite, séricite et carbonate, le tout encaissé dans des sédiments du Temiskaming.

OSK-G17-453 a été foré à 25 mètres sous le sondage OSK-G17-390 (voir communiqué du 15 janvier 2018) à titre de forage intercalaire et a obtenu une teneur de 2,51 g/t Au sur 73,0 mètres. La minéralisation est encaissée dans un épais dyke de syénite avec une intense altération en albite-hématite et des zones très fracturées contenant des veines et de gros grains de pyrite idiomorphe.

OSK-G17-456 a été foré dans la partie centre-sud de la zone 903, à 250 mètres au nord-ouest du sondage OSK-G17-453 (décrit ci-dessus). Le sondage a rencontré une zone minéralisée encaissée dans des dykes de syénite qui présente une teneur moyenne de 1,95 g/t Au sur 3,2 mètres. Les dykes de syénite recoupent des roches ultramafiques altérées en fuchsite.

OSK-G17-461 a rencontré deux zones minéralisées près de la surface, avec des teneurs moyennes de 1,98 g/t Au sur 14,5 mètres et 1,76 g/t Au sur 25,5 mètres, toutes deux encaissées dans des dykes de syénite avec présence intense de veines, d'altération en albite, de spécularite et de pyrite.

OSK-G17-463 a été foré dans la partie sud de la zone 903 et a rencontré une épaisse zone d'une teneur moyenne de 0,71 g/t Au sur 60,5 mètres, incluant un intervalle à 1,39 g/t Au sur 18,5 mètres. La minéralisation est encaissée dans une syénite porphyrique montrant une grande concentration de phénocristaux, modérément altérée en albite et contenant des veines de quartz.

OSK-G17-466 a été foré dans la partie nord de la zone 903 et a obtenu une teneur de 1,1 g/t Au sur 3,0 mètres dans un dyke de syénite. Une petite zone d'altération en hématite dans des volcanites mafiques a livré une teneur de 14,1 g/t Au sur 0,4 mètre.

OSK-G17-467 a été foré à 50 m à l'ouest du sondage OSK-G17-439 (voir communiqué du 15 janvier 2018), en vue de recouper la minéralisation observée dans l'éponte inférieure d'un dyke de diabase. Le sondage a effectivement recoupé un intervalle titrant 1,27 g/t Au sur 22,3 mètres, incluant 4,08 g/t Au sur 5,0 mètres dans des roches ultramafiques fortement cisaillées avec altération en quartz-séricite-pyrite, dans l'éponte supérieure du dyke de diabase susmentionné.

OSK-G17-468 a obtenu une teneur de 0,75 g/t Au sur 19,2 mètres incluant 1,35 g/t Au sur 6,0 mètres dans un horizon de sédiments déformés avec altération en albite-séricite et de la pyrite disséminée.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Gernot Wober, géo., VP Exploration Canada pour Minière Osisko inc., et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le «?Règlement 43-101?»).

Contrôle de la qualité

L'épaisseur réelle des nouvelles intersections d'exploration publiées dans le présent communiqué n'a pas encore été établie, mais est estimée à 65-90 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. D'autres forages sont planifiés dans le secteur immédiat et devraient permettre de déterminer l'épaisseur réelle. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire, et les intervalles calculés sont présentés sur une longueur d'au moins 2?mètres selon un seuil de coupure de 1,0 g/t?Au. Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre HQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique de la roche totale ou par pyroanalyse standard avec fini par ICP sur des fractions de 30?grammes aux laboratoires de SGS Minerals Services à Cochrane (Ontario) et de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d'analyse par tamisage métallique de la roche totale est privilégiée par le géologue lorsque l'échantillon contient de l'or grossier ou pour tout échantillon analysé par pyroanalyse qui présente une teneur supérieure à 3?g/t. La conception du programme de forage, le programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité par la Société et par le laboratoire. Environ 5?% des pulpes d'échantillons sont expédiés à d'autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du projet Garrison

Le projet Garrison est constitué de 214 claims miniers, 25 baux miniers et 87 claims conférés par lettres patentes, couvrant une superficie totale d'environ 8?000?hectares. Des estimations de ressources pour les deux zones, Garrcon et Jonpol, sont décrites dans un rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101 par un détenteur antérieur, Northern Gold Mining Inc. (intitulé «?Technical Report on the Golden Bear Project - Garrison Property: Larder Lake Mining Division - Garrison Township, Ontario, Canada?») daté du 30?décembre?2013 avec une date d'effet au 30?décembre?2013 (le «?rapport technique Garrison?»). Le rapport technique Garrison a été préparé par A.C.A. Howe International Limited pour Northern Gold Mining Inc. (une filiale à part entière d'Osisko) et est disponible sur le site web d'Osisko à l'adresse www.miniereosisko.com et sur SEDAR sous le profil de l'émetteur de Northern Gold Mining Inc. à l'adresse www.sedar.com.

Les estimations de ressources ont été effectuées par A.C.A. Howe International Limited conformément aux normes de l'ICM. Les estimations pour la zone Garrcon font état de 15,1?millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,07?g/t?Au (521?000?oz) en ressources mesurées, 14,1?millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,16?g/t?Au (526?000?oz) en ressources indiquées, et 1,7?million de tonnes à une teneur moyenne de 0,72?g/t?Au (39?000?oz) en ressources présumées. Des ressources souterraines potentielles de 5,1?millions de tonnes à une teneur moyenne de 3,49?g/t?Au (577 000?oz) dans la catégorie présumée ont aussi été définies. Les ressources ont été présentées selon un seuil de coupure de 0,4?g/t?Au pour le matériel exploitable par fosse et de 1,5?g/t pour le matériel exploitable par des méthodes en vrac souterraines, en tenant compte d'un prix de l'or à 1?250?$?US/oz.

À la zone Jonpol, les ressources ont été estimées à 0,87 million de tonnes à une teneur moyenne de 5,34?g/t?Au (150?000?oz) dans la catégorie indiquée, et 1,07 million de tonnes à une teneur moyenne de 5,56?g/t?Au (192?000?oz) en ressources présumées. Les ressources ont été présentées selon un seuil de coupure de 3,0?g/t?Au en supposant un scénario d'extraction souterraine et en tenant compte d'un prix de l'or à 1?250?$?US/oz.

Le lecteur est mis en garde que les ressources présumées comportent une grande part d'incertitude quant à leur existence et à savoir si elles pourront être exploitées économiquement. L'on ne doit pas supposer que des ressources présumées seront éventuellement converties, en tout ou en partie, à une catégorie supérieure. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Zone Garrcon

La zone Garrcon plonge faiblement vers l'est, dans l'éponte inférieure de la zone de faille de Porcupine-Destor; la majeure partie des ressources se trouve dans la partie ouest de la zone, où les données de forage sont plus denses. La zone minéralisée est exposée en surface et pourrait potentiellement être exploitée dans une fosse à ciel ouvert; le ratio de découverture global est estimé à 1,8:1. Il existe un potentiel additionnel pour des ressources souterraines sous la fosse et dans l'axe de plongée vers l'est de la zone, qui demeure ouverte à l'exploration latéralement et dans l'axe de pendage.

Le puits Garrcon a été foncé en 1935 et 1936 par la société Consolidated Mining and Smelting Co. of Canada («?Cominco?») et les zones Shaft et Sud ont été vérifiées pour la présence de minéralisation à haute teneur en or. Cominco a excavé environ 1?430?mètres de galeries et de travers-bancs pour exploiter des filons souterrains. Des travaux de forage au diamant réalisés par Cominco et Minerais Lac Ltée vers le milieu et la fin des années 1980 ont permis d'identifier de la minéralisation à basse teneur sur de vastes étendues. En 2006-2007, ValGold Resources Ltd a réalisé un nouveau programme de forage en vue de confirmer la présence de ces zones. De 2009 à 2013, Northern Gold Mining Inc. a complété 97?000?mètres de forage au diamant, ce qui a permis de délimiter les ressources actuelles.

En 2014, Northern Gold Mining Inc. a obtenu un permis d'exploitation minière provisoire lui permettant d'extraire jusqu'à 150?000?tonnes. Northern Gold Mining Inc. a extrait 73?534?tonnes sèches qui ont été traitées à l'usine Holt située à proximité, où 3?516,3?oz d'or ont été récupérées à partir d'un matériel d'alimentation à 1,55?g/t, pour un taux de récupération de 95,9?%.

Zone Jonpol

La zone Jonpol est située le long de la zone de faille Munro, une faille subsidiaire orientée vers l'ouest et enracinée du côté nord de la faille de Porcupine-Destor. Encaissée dans une zone de cisaillement de quelques dizaines de mètres de large dans des volcanites mafiques altérées, la zone se compose de quatre zones minéralisées à haute teneur en or (JP, JD, RP et Est) réparties sur une distance latérale de 1,7?kilomètre. La minéralisation aurifère est encaissée dans des veines de quartz-carbonates, dans des roches mafiques et ultramafiques, et est associée à une altération intense en albite et/ou séricite avec de la minéralisation en pyrite.

En 1997, un échantillon en vrac de 49?087?tonnes a été extrait dans la partie centrale de la zone JP par Hillsborough Resources Limited. Le minerai présentait une teneur moyenne de 6,7?g/t et le traitement a produit 9?476?onces d'or. De 1985 à 2013, plus de 130?000?mètres de forage ont été complétés sur la propriété par les détenteurs antérieurs. Des travaux de développement ont été effectués dans la zone JP, notamment le creusage d'un puits de 184?mètres et l'excavation d'une rampe jusqu'au niveau 150?mètres, ainsi que des travaux d'abattage sur six sous-niveaux. Les infrastructures au site Jonpol ont fait l'objet de travaux de réhabilitation vers la fin des années 1990 et le site a été fermé en 2001, mais la rampe et le puits ont été préservés.

Zone 903

Cette troisième zone minéralisée présente à Garrison n'a pas été incluse dans l'estimation de ressources publiée par les détenteurs antérieurs en 2013. La minéralisation dans la zone 903 a initialement été découverte en 1945 par Wright-Hargreaves Mines Ltd. En 1988, Minerais Lac a acquis les claims couvrant la zone 903 actuelle et a réalisé 17 sondages totalisant 4 823 mètres. Une option sur la propriété a été accordée à Jonpol et T&H Resources en 1990 mais la propriété est revenue à Minerais Lac en 1991. Northern Gold a acquis les claims d'une filiale de Barrick Gold en 2013 et y a réalisé des travaux d'exploration en surface ainsi que six sondages.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100?% du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100?% dans un important groupe de claims dans le secteur avoisinant d'Urban-Barry, en plus d'une participation de 100?% dans le projet Marban, situé au coeur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, qui couvrent notamment les zones Garrcon, Jonpol et 903 sur la propriété Garrison. Osisko demeure bien financée avec environ 190?millions de dollars en trésorerie et en placements en actions à la fin du quatrième trimestre de 2017.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des «?renseignements prospectifs?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur le programme de forage en cours sur le projet aurifère Garrison; les résultats du programme de forage actuel; l'importance des nouveaux résultats de forage présentés dans ce communiqué; la possibilité que les nouveaux résultats de forage puissent démontrer le potentiel d'expansion des zones minéralisées déjà définies sur le projet Garrison, soit les zones Garrcon, Jonpol et 903; l'envergure du programme de forage 2017; le fait que le programme de forage 2017 suivra les nouvelles extensions des zones minéralisées afin de mieux définir l'envergure de la minéralisation sur le projet Garrison; la minéralisation potentielle; la capacité de mettre en valeur toute minéralisation d'une façon économique; la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités; la continuité ou l'extension de toute minéralisation; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des «?renseignements prospectifs?». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme «?s'attend?» ou «?ne s'attend pas?», «?est prévu?», «?interprété?», «?de l'avis de la direction?», «?anticipe?» ou « n'anticipe pas », «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs.

Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; la participation de la Société dans des propriétés; la capacité d'obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

