Supergrappes d'innovation: renforcer la force de l'écosystème d'innovation







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est heureuse que la proposition de chaînes d'approvisionnement axées sur l'intelligence artificielle (SCALE.IA) développée au Québec ait été sélectionnée dans le cadre du programme de supergrappes d'innovation du gouvernement du Canada. L'annonce faite ce matin par le ministre de de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains confirmant les cinq propositions retenues démontre toute l'excellence et la force de notre écosystème d'innovation. Elle permettra à plusieurs entreprises et partenaires de réaliser leur plein potentiel et d'investir davantage pour devenir de véritables chefs de file à l'échelle mondiale.

« En matière d'innovation, il importe de soutenir la chaîne complète, de la recherche fondamentale à la commercialisation. Nous croyons que ce partenariat public-privé qui favorise l'innovation collaborative et le maillage entre les différents acteurs du milieu universitaire et les entreprises de différentes tailles répond à cette demande et aura des retombées positives sur toute notre économie », déclare Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ félicite tous les acteurs et entreprises qui se sont mobilisés et qui ont participé à toutes les étapes du projet de supergrappes d'innovation. Cette initiative du gouvernement fédéral qui prévoit investir 950 millions de dollars sur cinq ans a permis de créer une dynamique qui transcende les frontières provinciales et de mettre en valeur l'esprit de collaboration entre différents acteurs et partenaires. Cette initiative a également mis en lumière de nombreux projets innovants et porteurs pour le développement économique.

Finalement, la FCCQ constate que de nombreuses autres propositions s'étaient démarquées dans le processus de sélection et demande qu'elles reçoivent l'attention des gouvernements afin qu'elles puissent se matérialiser dans un cadre différent et contribuer au rayonnement de l'innovation canadienne.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 12:47 et diffusé par :