Gaétan Barrette doit partir - Une pétition demande un nouveau ministre pour améliorer le réseau de la santé







QUÉBEC, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Étant donné l'accumulation de problèmes dans le réseau de la santé et la détérioration de la situation depuis que Gaétan Barrette est à la tête du ministère, Québec solidaire lance une pétition pour demander au premier ministre Philippe Couillard de changer de ministre de la Santé.

« Les signes du mauvais fonctionnement du réseau de la santé se multiplient ces dernières semaines. Que ce soit les conditions de travail pitoyables du personnel, la détérioration de la qualité des soins, les listes d'attente inacceptables ou les infrastructures publiques sous-utilisées pour créer de la clientèle au privé, tout cela démontre que le ministre actuel est responsable d'un immense échec. Des réformes mal avisées, une vision centrée sur le rôle des médecins et une gestion autoritaire et largement improvisée ont privé les établissements des ressources et de la flexibilité d'action nécessaires pour régler les problèmes sur le terrain », rappelle Amir Khadir, lui-même médecin spécialiste.

Comme Gaétan Barrette a refusé à maintes reprises de reconnaître sa responsabilité et de démissionner, Québec solidaire demande à la population de signer en grand nombre une pétition demandant à Philippe Couillard de donner une nouvelle direction au réseau de la santé en nommant un ministre plus à l'écoute des propositions des intervenant.e.s du milieu et des besoins des patient.e.s.

« Philippe Couillard doit répondre à la volonté de la population qui souhaite le départ de Gaétan Barrette. S'il ne change pas de ministre, M. Couillard, qui porte également la responsabilité du désastre actuel, viendra cautionner la gestion de M. Barrette. Si les Québécois.e.s sont nombreux à signer la pétition, le premier ministre devra se rendre à l'évidence », soutient M. Khadir.

Voici le libellé de la pétition accessible sur le site www.dehorsbarrette.com :

« - Considérant que les coupes de services dans le domaine de la santé représentent un sort humiliant et intolérable pour nos aîné.e.s et les générations successives qui ont bâti le Québec;

- Considérant les torts immenses que le ministre Gaétan Barrette a causé aux patient.e.s et aux employé.e.s de toutes les catégories du réseau de la santé dont les préposé.e.s, les employé.e.s de bureau, les travailleur.euse.s sociaux, les technicien.ne.s, les employé.e.s de soutien, les infirmier.ère.s et autres professionnel.le.s;

- Considérant que son approche autoritaire et ses décisions improvisées ont détérioré l'accessibilité et la qualité des soins;

- Considérant l'incapacité du ministre d'admettre ses erreurs et de tenir compte des préoccupations de la population;

- Considérant le refus du ministre d'être imputable et de démissionner de son poste malgré les demandes répétées;

- Considérant que le premier ministre Philippe Couillard porte aussi la responsabilité de la détérioration du réseau puisqu'il a choisi la gestion hyper centralisée du ministre alors qu'il reconnaissait lui-même, en 2011, que la tendance mondiale exige de diminuer le rôle du ministre et de décentraliser la gestion du réseau de la santé;

- En conséquence, les signataires de cette pétition demandent au premier ministre du Québec de démettre immédiatement Gaétan Barrette de ses fonctions de ministre de la Santé. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 13:00