Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficient du Programme d'aide à la production cinématographique

MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 24 janvier 2018, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 15e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 380 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des deux projets choisis : Attraction Images Inc., Productions Caramel Film Inc., Corporation ACPAV inc., Les Films Séville inc. et Maison 4:3 inc.

Rappelons que, par l'entremise de son Programme d'aide à la production cinématographique, en synergie avec l'ensemble des intervenants du secteur, le Fonds Québecor veut :

soutenir la production de longs métrages canadiens de langue française;

assister l'exploitation multiplateforme des longs métrages et favoriser, notamment, les stratégies de commercialisation intégrées dès la phase de développement et ayant un volet interactif;

permettre à l'équipe de création et de production de produire une oeuvre le plus près possible de sa vision créative initiale;

favoriser le retour sur l'investissement afin d'accroître son champ d'intervention auprès des demandeurs.

PROJETS FINANCÉS :

PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES :

Mafia inc.

Producteurs : Attraction Images Inc. et Productions Caramel Film Inc.,

Distributeur : Les Films Séville inc.

Inspirée de faits réels, Mafia inc. est une saga mafieuse, scénarisée par Sylvain Guy et réalisée par Daniel Grou (Podz), qui raconte la lutte qui déchire les Gamache, tailleurs de père en fils, et les Paternò, grande famille mafieuse montréalaise. La Mafia y est dépeinte comme une infection dont notre société est atteinte.

Antigone

Producteur : Corporation ACPAV inc.

Distributeur : Maison 4:3 inc.

Librement inspiré de la pièce de Sophocle, ce drame social est scénarisé et réalisé par Sophie Deraspe. En aidant son frère à s'évader de prison, Antigone, jeune immigrante au parcours prometteur, s'oppose aux lois des hommes et demeure fidèle à son propre sens de la justice.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Dans le cadre de son Programme d'aide à la production événementielle et cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 11,1 millions $ pour 59 projets cinématographiques et 14 projets événementiels.

Le Fonds Québecor, organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine date limite de dépôt pour le Programme d'aide à la production cinématographique est prévue jeudi le 31 mai 2018. Par ailleurs, la date limite du prochain dépôt pour le Programme d'aide à la production télévisuelle est mardi le 3 avril 2018. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

