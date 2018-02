Air Canada annonce la nomination de Jon Turner au poste de vice-président - Maintenance







MONTRÉAL, le 15 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jon Turner au poste de vice-président - Maintenance.

M. Turner a commencé sa carrière à Air Canada en 1980 et a occupé un large éventail de postes critiques à la Société. De 1997 à 2004, il chapeautait tous les aspects de l'acquisition et du retrait des appareils d'Air Canada, à titre de directeur général - Programmes avions. Il a ensuite rempli les fonctions de vice-président - Maintenance et Ingénierie de 2004 à 2007. Il est de retour à Air Canada après avoir travaillé auprès d'autres transporteurs, plus récemment auprès de Sky Regional, partenaire d'Air Canada Express, où il était président et chef de la direction. Il relèvera de Richard Steer, premier vice-président - Exploitation, qui relève de Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers, à Air Canada, auquel est confiée la responsabilité générale de tous les aspects de l'exploitation au sein de l'entreprise.

« Possédant une vaste expérience de l'industrie et une connaissance approfondie d'Air Canada, Jon Turner constituera un excellent atout pour notre équipe. Il réintègre Air Canada à une période stimulante, alors que nous terminons le renouvellement de notre flotte de gros-porteurs et commençons à prendre livraison de nouveaux 737 MAX de Boeing, en vertu de notre programme de renouvellement de la flotte d'appareils monocouloirs. Son leadership assurera le bon déroulement de l'intégration de ce nouveau type d'appareil tout en respectant les normes d'entretien élevées d'Air Canada », a déclaré M. Steer.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Turner sera responsable de la gestion et de l'orientation stratégique des programmes de maintenance d'Air Canada, de l'ingénierie centrale, de la gestion du parc aérien, du contrôle de la sécurité technique et des normes de navigabilité, du contrôle des activités de maintenance, de la chaîne d'approvisionnement et de la maintenance en ligne.

