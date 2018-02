Fresche Solutions nommée l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour 2018







MONTRÉAL, 15 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fresche Solutions, chef de file mondial dans l'offre de solutions de gestion et de modernisation d'applications pour le système IBM i, a été reconnue aujourd'hui comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal. C'est donc la quatrième année consécutive qu'elle figure parmi les entreprises les plus avant-gardistes et offrant les meilleures conditions de travail de la région. Voici quelques-uns des nombreux avantages que Fresche procure à ses employés :



Possibilités d'avancement ? Fresche privilégie les promotions internes; chez ce chef de file mondial des solutions IBM i en croissance exponentielle, on trouve des occasions partout.

Formation ? Les employés de Fresche gardent leurs compétences à jour par divers programmes de formation internes, le remboursement des droits de scolarité pour les cours liés à l'emploi et des subventions pour l'agrément professionnel.

Partenariats stratégiques internationaux ? Travailler chez Fresche, c'est aussi tisser des liens étroits et dynamiques avec les plus grandes entreprises de TI au monde, comme IBM.

Modèle de travail flexible ? Les employés profitent d'un horaire flexible et peuvent travailler à domicile deux jours par semaine. Le lieu de travail urbain, dans un bâtiment historique du Vieux-Port, est accessible en transport en commun, doté de supports à vélos et situé à un jet de pierre de divers restaurants et services.

Maria Anzini, vice-présidente, Acquisition des talents à Fresche, a indiqué que l'entreprise compte plus de 400 employés dans le monde, dont au moins 150 à Montréal. « Notre bureau montréalais a doublé dans les 18 derniers mois : les chercheurs d'emploi et les acteurs de notre marché découvrent à quel point notre organisation est innovatrice et dynamique. Tout commence par la satisfaction et la réussite de nos employés, qui assurent à leur tour le succès de l'entreprise. Ainsi, employeur et employés se renforcent mutuellement, de sorte que notre croissance s'accélère à vitesse grand V. Fresche est aujourd'hui partenaire d'IBM pour toute entreprise utilisant le système IBM i, car notre expertise dans la sphère de la modernisation et de la gestion d'applications IBM i est inégalée. »

Selon Robert Héroux, chef du service commercial, « Fresche est maintenant un acteur incontournable de la communauté IBM i, et le potentiel de croissance de notre entreprise et de nos employés est illimité. Nous avons déjà atteint 200 % de notre plan financier pour l'exercice ? qui se termine dans deux mois ?, sans compter l'élan d'embauche qui se fait sentir partout dans le monde en raison des nouveaux contrats et de la demande mondiale. En effet, nous cherchons à pourvoir plus de 60 postes de développeurs RPG, Synon et Java, d'analystes en assurance de la qualité, de chargés de projet et d'ingénieurs en logiciels. C'est le moment idéal pour travailler chez Fresche. Nous sommes reconnaissants envers nos employés et faisons tout pour alimenter leur avancement, de sorte qu'au bout du compte, ils aiment vraiment leur travail et transmettent leur enthousiasme à nos clients. »

Peu importe où vous en êtes dans votre carrière, où que vous soyez dans le monde ? si vous êtes enthousiaste et prêt à évoluer, vous pouvez contribuer grandement à Fresche. Fresche Solutions est l'un des meilleurs employeurs de Montréal, certes, mais les avantages et la philosophie de l'entreprise animent ses nombreux bureaux aux quatre coins du globe. La diversité de nos cultures un peu partout dans le monde est un facteur essentiel de notre succès.

Au sujet du programme des meilleurs employeurs de Montréal

Depuis maintenant 12 ans, le concours annuel des meilleurs employeurs de Montréal est organisé par les responsables du palmarès Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs au Canada). Cette initiative unique vise à célébrer les employeurs de la région de Montréal qui se démarquent dans leur industrie par la qualité exceptionnelle du milieu de travail qu'ils offrent. Les responsables de ce palmarès évaluent les employeurs selon huit critères, les mêmes que pour le concours à l'échelle nationale, soit : 1) espace de travail; 2) atmosphère et milieu social; 3) avantages financiers et familiaux et services de santé; 4) vacances et congés; 5) communication entre les employés; 6) gestion du rendement; 7) formation et perfectionnement; 8) engagement dans la collectivité. Les entreprises d'un même domaine sont mesurées les unes aux autres de façon à déterminer laquelle offre les programmes les plus novateurs et avant-gardistes.



À propos de Fresche Solutions

Fresche aide les organisations à relever tous leurs défis informatiques. En tant que spécialiste IBM i, notre entreprise propose des solutions complètes couvrant toutes les étapes de modernisation et de gestion d'applications IBM i. Nous favorisons l'accès aux TI modernisées pour aider les entreprises à augmenter leur rendement financier, à améliorer leur compétitivité, à éliminer les risques et à gagner en valeur. S'appuyant sur le plus large portefeuille de solutions sur le marché IBM i, nos experts guident les entreprises dans leur préparation pour l'avenir en modernisant leurs processus, leurs technologies et leurs applications. Les entreprises utilisant des applications RPG, COBOL, CA 2E Synon et Java bénéficient de solutions automatisées complètes qui optimisent leur système IBM i et mettent à profit les solutions Web, mobiles et infonuagiques sur IBM i en vue de leur modernisation et transformation numérique. Notre offre comprend des solutions dans les sphères suivantes :



Interfaces utilisateurs graphiques, Web et mobiles

Analyse et productivité

Dotation en personnel

Modernisation des codes et des bases de données

Planification stratégique des TI

Production de rapports et distribution de documents

Pour en savoir plus sur l'entreprise, consulter le www.freschesolutions.com/fr.

Twitter LinkedIn Facebook

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Marcel Sarrasin, Fresche Solutions

Vice-président, Marketing et Développement des affaires



Tél. : 250 655-1882

Cell. : 250 857-5023

Courriel : marcel.sarrasin@freschesolutions.com Christine McDowell, Fresche Solutions

Directrice principale, Marketing



Tél. : 514 747-7007

Cell. : 514 220-1309

Courriel : christine.mcdowell@freschesolutions.com

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 13:03 et diffusé par :