Le regroupement de Propriétés de Choix et de Canadian Real Estate Investment Trust aux termes d'une transaction de 6,0 milliards de dollars donnera naissance à la plus importante FPI au Canada

TORONTO, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (TSX : CHP.UN, « Propriétés de Choix ») et Canadian Real Estate Investment Trust (TSX : REF.UN, « CREIT ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente aux termes de laquelle Propriétés de Choix se portera acquéreur de la totalité des actifs de CREIT et reprendra la totalité de ses passifs, y compris la dette à long terme et tous les passifs résiduels. CREIT rachètera alors toutes ses parts en circulation pour une contrepartie globale composée, au pro rata, de 22,50 $ en trésorerie et de 2,4904 parts de Propriétés de Choix pour chaque part de CREIT. En utilisant le cours de clôture des parts de Propriétés de Choix au 14 février 2018, qui s'établissait à 12,49 $, la contrepartie se chiffre à 53,61 $ par part de CREIT, ce qui représente une prime de 23,1 % par rapport au cours de clôture des parts de CREIT le 14 février 2018.

M. John Morrison, président et chef de la direction de Propriétés de Choix, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de créer la plus importante FPI diversifiée au Canada. Le portefeuille immobilier diversifié et élargi de Propriétés de Choix, appuyé par le plus grand détaillant au pays, permettra aux porteurs de parts de Propriétés de Choix et de CREIT de profiter de la croissance future et des occasions de création de valeur découlant de cette transaction stratégique. Grâce à la vigueur des relations avec les locataires de ces deux organisations, le portefeuille immobilier regroupé fournira aux locataires les meilleures solutions immobilières par l'intermédiaire d'un vaste portefeuille au Canada.

« Ce regroupement transformationnel générera immédiatement de la valeur pour CREIT et offrira à Propriétés de Choix une formidable occasion de tirer parti du plus important programme d'aménagement immobilier au Canada et de créer de la valeur à long terme, a commenté M. Stephen Johnson, chef de la direction de CREIT. En tant que propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de biens immobiliers diversifiés de grande qualité, la FPI issue du regroupement sera la mieux placée pour répondre aux attentes des porteurs de parts. »

Le regroupement de Propriétés de Choix et de CREIT donnera naissance à la plus importante FPI au Canada, la valeur d'entreprise de cette dernière avoisinant les 16 milliards de dollars. L'entité issue du regroupement possédera des capacités opérationnelles et d'aménagement parmi les meilleures de l'industrie et possédera un portefeuille diversifié sans pareil, constitué de 752 biens immobiliers offrant une SLB de 69 millions de pieds carrés.

Ce regroupement donnera lieu à la FPI diversifiée prééminente au Canada. Le portefeuille d'immeubles de commerce de détail (78 % du REN) regroupe surtout des détaillants de produits essentiels (85 % des actifs de détail) et procure une source sûre de flux de trésorerie stables et en croissance. Les autres avoirs en portefeuille sont répartis entre les immeubles industriels de haute qualité (14 % du REN) et les immeubles de bureaux (8 % du REN) situés dans les plus grands marchés au Canada.

Le programme d'aménagement immobilier consolidé offre un riche potentiel de création de valeur. Ce programme élargi devrait notamment permettre de tirer parti d'un programme établi d'aménagement et de densification d'immeubles de commerce de détail et de miser sur des partenariats avec des coentreprises afin d'avoir accès à des emplacements attrayants en prévision de nouveaux projets d'aménagement. La FPI regroupée se trouve dans une situation enviable, ayant accès à plus de 60 emplacements tout indiqués pour des projets d'aménagement dans des secteurs résidentiels à vocation mixte, dont beaucoup sont situés à proximité des transports en commun et près de collectivités où les gens veulent vivre, travailler, se divertir et magasiner.



Selon M. Galen G. Weston, président du conseil et chef de la direction de Loblaw et de GWL, « cette acquisition transformationnelle donnera lieu à la création d'une fiducie de placement immobilier des plus solides et offre des occasions de création de valeur au robuste portefeuille d'actifs de détail de Propriétés de Choix. Loblaw et GWL continuent d'être entièrement engagés envers Propriétés de Choix à titre d'important pilier de croissance au sein du Groupe Weston d'entreprises. M. John Morrison occupera le poste de vice-président du conseil des fiduciaires de la FPI issue du regroupement et M. Stephen Johnson sera le président et chef de la direction de celle-ci. »

Modalités clés de la transaction

La contrepartie totale sera constituée d'environ 58 % de parts de Propriétés de Choix et de 42 % de trésorerie. Les porteurs de parts de CREIT pourront choisir de recevoir 53,75 $ en trésorerie ou 4,2835 parts de Propriétés de Choix pour chaque part de CREIT détenue, sous réserve d'une répartition proportionnelle. Le montant maximal en trésorerie qui sera versé par Propriétés de Choix sera d'environ 1,65 milliard de dollars, et près de 183 millions de parts seront émises, et ce, en fonction du nombre entièrement dilué de parts de CREIT en circulation.

De façon générale, la transaction permettra aux porteurs de parts de CREIT qui sont des résidents canadiens et qui recevront des parts de Propriétés de Choix pour leurs parts de CREIT de bénéficier d'un roulement à impôt différé. Les porteurs de parts de CREIT qui sont des résidents canadiens et qui recevront un montant en trésorerie verront généralement le produit du rachat de leurs parts de CREIT être assujetti au traitement fiscal des gains en capital. Aux termes de la convention d'arrangement, CREIT est assujettie à des dispositions de non-sollicitation; la convention prévoit également que le conseil des fiduciaires de CREIT peut, selon certaines circonstances, résilier la convention en faveur d'une proposition supérieure non sollicitée, sous réserve du paiement de frais de résiliation de 95 millions de dollars à Propriétés de Choix et du droit de Propriétés de Choix d'égaler la proposition supérieure en question.

Structure du capital et financement de la transaction

L'entité regroupée continuera d'adopter une approche prudente et constante en matière de structure du capital, tout en priorisant la gestion des risques, l'accès aux liquidités et la souplesse financière. Le levier financier de l'entité pro forma devrait se traduire par un ratio de la dette sur le total des actifs avoisinant les 45-46 %, par un ratio de la dette sur le BAIIA d'environ 8 fois et par un bloc d'actifs non grevés de 11,3 milliards de dollars.

Le financement de la transaction a été structuré dans l'optique de maintenir la note de crédit actuelle de Propriétés de Choix, soit « BBB ». Propriétés de Choix financera la portion en trésorerie de la transaction à l'aide de facilités de crédit engagées entièrement souscrites par Valeurs Mobilières TD totalisant 3,6 milliards de dollars. Ces facilités engagées sont constituées d'un crédit-relais de 850 millions de dollars que Propriétés de Choix prévoit refinancer à l'aide de l'émission de débentures non garanties de premier rang et d'un emprunt à terme de 1,25 milliard de dollars. L'emprunt à terme est constitué de tranches échéant dans 3, 4 et 5 ans. Propriétés de Choix pourrait choisir de couvrir l'emprunt à terme pour gérer son exposition aux taux d'intérêt variables. Propriétés de Choix a également constitué une nouvelle facilité de crédit renouvelable engagée de 1,5 milliard de dollars, qui remplacera les facilités existantes de Propriétés de Choix et de CREIT, assurant ainsi que Propriétés de Choix sera dotée d'une flexibilité maximale afin de soutenir les occasions de croissance continues, y compris les acquisitions et le développement.

Pour faciliter le financement de la transaction pour Propriétés de Choix, Loblaw a accepté de convertir la totalité de ses parts de catégorie C de société en commandite en circulation de Choicie Properties Limited Partnership d'une valeur nominale de 925 millions de dollars (les « parts de catégorie C de SEC ») en parts de catégorie B de société en commandite de Choice Properties Limited Partnership (les « parts de catégorie B de SEC ») à la clôture. Les parts de catégorie C de SEC sont convertibles selon leurs modalités en parts de catégorie B de SEC à compter de 2027, et la conversion des parts de catégorie C de SEC à la clôture de la transaction sera effectuée en fonction de ces dites modalités. Chaque part de catégorie C de SEC sera évaluée à 10,00 $ et les parts de catégorie B de SEC qui pourront être émises seront évaluées en fonction du cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des parts de Propriétés de Choix à la TSX. Propriétés de Choix prévoit émettre un maximum d'environ 70,9 millions de parts au moment de la conversion et, le cas échéant, régler toute insuffisance en trésorerie à la clôture.

La TSX a octroyé une dispense à Propriétés de Choix relativement aux exigences concernant l'approbation par les porteurs de parts minoritaires qui s'appliquerait autrement à la conversion, puisque le nombre de parts de catégorie B de SEC à émettre à Loblaw excède 10 % du nombre total de parts en circulation de Propriétés de Choix (y compris les parts de catégorie B de SEC et les parts spéciales avec droit de vote) de façon distincte, compte non tenu de la transaction et de la conversion des parts de catégorie C de SEC, qui est accélérée pour faciliter le financement de la transaction. Aux termes de la dispense, Loblaw n'exercera pas son droit de vote à l'égard des parts spéciales avec droit de vote de Propriétés de Choix émises relativement aux parts de catégorie B de SEC et n'échangera ni ne transférera les parts de catégorie B de SEC avant la date à laquelle les parts de catégorie C seraient autrement convertibles aux termes de leurs modalités.

Les débentures non garanties en circulation de CREIT deviendront des débentures de Propriétés de Choix à la clôture; elles auront un rang égal avec les débentures non garanties existantes de Propriétés de Choix et demeureront en circulation.



Par suite de la transaction, Loblaw et GWL (TSX : WN) détiendront approximativement 62 % et 4 %, respectivement, de l'entité pro forma. La proportion de porteurs de parts de Propriétés de Choix provenant du public augmentera de manière notable, environ 35 % de l'entité pro forma étant détenue par le public, ce qui aura pour effet d'accroître la liquidité des parts pro forma de Propriétés de Choix et devrait donc les rendre admissibles à leur inclusion dans les indices pertinents.

Les porteurs de part de CREIT, qui détiendront environ 27 % de l'entité regroupée, bénéficieront de l'appréciation considérable des parts à long terme qui sera stimulée par la stabilité financière, la diversité et les perspectives de croissance de l'entité regroupée.

Propriétés de Choix prévoit maintenir sa distribution actuelle de 0,74 $ par part sur une base annuelle.

Recommandations du conseil

Le conseil des fiduciaires de CREIT a déterminé à l'unanimité (à l'exception des fiduciaires s'étant abstenus de voter ou s'étant récusés) que la transaction est dans l'intérêt de CREIT et des porteurs de parts de CREIT, et il recommande à l'unanimité aux porteurs de parts de CREIT de voter en faveur de la transaction. Le conseil des fiduciaires de CREIT a reçu de son conseiller financier, RBC Marchés des Capitaux, un avis suivant lequel, à la date de l'avis et sous réserve des hypothèses, limitations et restrictions précisées dans l'avis, la contrepartie que doivent recevoir les porteurs de parts de CREIT dans le cadre de la transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour les porteurs de parts de CREIT.

Le conseil des fiduciaires de Propriétés de Choix a déterminé à l'unanimité que la transaction est dans l'intérêt de Propriétés de Choix. Le conseil des fiduciaires de Propriétés de Choix a reçu de son conseiller financier, Valeurs Mobilières TD Inc., un avis suivant lequel, à la date de l'avis et sous réserve des hypothèses, limitations et restrictions précisées dans l'avis, la contrepartie que doit verser Propriétés de Choix aux porteurs de parts de CREIT dans le cadre de la transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour Propriétés de Choix.

Les fiduciaires et membres de la direction de CREIT ont convenu d'exercer les droits de vote conférés par leurs parts en faveur de la transaction.

Haute direction et structure organisationnelle

À la clôture de la transaction, M. John Morrison quittera ses fonctions de président et chef de la direction de Propriétés de Choix pour devenir vice-président non exécutif du conseil de la FPI issue du regroupement et fournir conseils et directives à cette dernière. Pour ce qui est de la haute direction de Propriétés de Choix, M Stephen Johnson accédera au poste de président et chef de la direction, M. Rael Diamond agira à titre de chef de l'exploitation et M. Mario Barrafato assumera la fonction de chef des finances.

Approbations et conditions de clôture

La transaction sera effectuée aux termes d'un plan d'arrangement approuvé par les tribunaux et nécessitera l'approbation d'au moins 66 ? % des votes exercés par les porteurs de parts de CREIT lors d'une assemblée extraordinaire qui devrait avoir lieu en avril 2018.

Conformément aux règles applicables de la TSX, la transaction exige également l'approbation des porteurs de parts de Propriétés de Choix par un vote majoritaire, puisque le nombre de parts de Propriétés de Choix devant être émises dans le cadre de la transaction excède 25 % du nombre total de parts en circulation de Propriétés de Choix. Loblaw, le porteur de parts détenant le contrôle de Propriétés de Choix, a conclu une convention de vote en faveur de la transaction. La TSX a informé Propriétés de Choix que, puisque Loblaw détient environ 82 % des droits de vote dans Propriétés de Choix, elle acceptera la convention de Loblaw en faveur de la transaction comme preuve de l'approbation des porteurs de parts et n'exigera pas de Propriétés de Choix qu'elle tienne une assemblée des porteurs de parts.

Outre les approbations des porteurs de parts et des tribunaux, la transaction est assujettie à Loi sur la concurrence et à certaines autres conditions de clôture habituelles pour les transactions de cette nature. Propriétés de Choix et CREIT s'attendent à ce que la transaction soit conclue au cours du deuxième trimestre de 2018.

De plus amples renseignements concernant la transaction figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction qui devrait être envoyée par la poste aux porteurs de parts de CREIT en mars 2018. Propriétés de Choix a également l'intention de déposer un document d'information comportant de plus amples renseignements sur la transaction. Des exemplaires de la convention d'arrangement, de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction et du document d'information seront disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Téléconférence

Propriétés de Choix et CREIT tiendront une téléconférence et une webémission le 15 février 2018 à 8 h, heure de l'Est, à l'intention des investisseurs. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191. Les membres de la haute direction de Propriétés de Choix et de CREIT seront disponibles pour discuter des détails relatifs à la transaction. Un enregistrement sera accessible deux heures après l'évènement au 416-849-0833, en composant le code d'accès 4295779. Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur « Évènements et webémissions » dans la section « Nouvelles et évènements » du site Web de Propritétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca. Une présentation à l'intention des investisseurs sera disponible sur les sites Web respectifs de Propriétés de Choix et de CREIT immédiatement avant l'appel (veuillez consulter les sites : www.choicereit.ca ou www.creit.ca).

Conseillers

Valeurs Mobilières TD Inc. agit à titre de conseiller financier auprès de Propriétés de Choix et RBC Marchés des capitaux agit à titre de conseiller financier auprès de CREIT. Torys LLP agit à titre de conseiller juridique auprès de Propriétés de Choix et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. agit à titre de conseiller juridique auprès de CREIT.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'immeubles de commerce de détail et d'autres biens immobiliers commerciaux bien situés à l'échelle du Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix compte environ 44,1 millions de pieds carrés de superficie locative brute répartis entre 546 biens immobiliers, lesquels sont surtout constitués de centres commerciaux dont le locataire pilier est un supermarché et une pharmacie ainsi que de supermarchés et de pharmacies autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à des acquisitions relutives, à des projets d'aménagement stratégiques et à une gestion immobilière proactive. Le locataire principal et plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Loblaw, le plus grand détaillant au Canada. La solide alliance de Propriétés de Choix avec Loblaw la positionne bien en vue d'une croissance future.

À propos de Canadian Real Estate Investment Trust

CREIT est une fiducie de placement immobilier dont l'objectif est de constituer et de gérer activement un portefeuille de biens immobiliers de grande qualité pour ensuite faire profiter les porteurs de parts des avantages inhérents à la propriété immobilière, l'avantage principal étant une distribution en trésorerie mensuelle fiable et qui s'accroît au fil du temps. CREIT possède un portefeuille diversifié d'immeubles de commerce de détail, d'immeubles industriels et d'immeubles de bureaux.

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse utilise les mesures non conformes aux PCGR suivantes : le REN (ou résultat d'exploitation net). Propriétés de Choix et CREIT estiment que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière. Le REN constitue une mesure supplémentaire de la performance sur le plan de l'exploitation largement utilisée dans le secteur de l'immobilier. Propriétés de Choix calcule le REN comme étant les produits locatifs, compte non tenu des loyers comptabilisés selon une base linéaire, tirés des immeubles de placement moins les charges d'exploitation liées aux immeubles. Le REN constitue un indicateur clé de la performance, puisqu'il sert à l'évaluation des résultats du portefeuille et qu'il représente une mesure sur laquelle la direction exerce un contrôle. Il constitue également une donnée clé pour la détermination de la juste valeur du portefeuille.

Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés cotées en bourse ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les PCGR. De plus amples renseignements concernant ces mesures non conformes aux PCGR ainsi qu'un rapprochement avec la mesure financière conforme aux IFRS la plus proche sont disponibles dans le rapport de gestion le plus récent de Propriétés de Choix déposé sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse de Propriétés de Choix et de CREIT renferme des énoncés prospectifs portant sur l'acquisition projetée de CREIT par Propriétés de Choix. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots ou d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « faire en sorte », « devoir » et autres expressions semblables ainsi que de verbes conjugués au présent, au conditionnel ou au futur. Les énoncés prospectifs tiennent compte d'estimations, d'attentes et d'hypothèses actuelles qui se fondent sur la perception de Propriétés de Choix et de CREIT des tendances historiques, des conditions actuelles et des évènements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que leur direction juge pertinents dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de Propriétés de Choix et de CREIT sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux évènements futurs, et sont donc susceptibles d'être révisées. Propriétés de Choix et CREIT ne peuvent garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur la situation financière de l'entité regroupée; les perspectives de croissance de l'entité regroupée; certains avantages stratégiques de la transaction; les projets de densification et d'aménagement qui s'offriront; la direction et la gouvernance de l'entité regroupée; la conversion des parts de catégorie C de SEC de Loblaw en des parts de catégorie B de SEC à la clôture de la transaction et les questions connexes; la date de l'assemblée des porteurs de parts de CREIT et la publication des documents connexes à l'intention des porteurs de parts; la date de publication du document d'information de Propriétés de Choix; la date de clôture attendue de la transaction projetée; le traitement fiscal de la transaction projetée attendu pour les porteurs de parts de CREIT; le levier financier de l'entité regroupée à la suite de la clôture de la transaction de même que les résultats futurs et perspectives de croissance anticipés de l'entité regroupée. L'information pro forma figurant dans le présent communiqué de presse ne doit pas être considérée comme correspondant à la situation financière ou aux autres résultats d'exploitation qui auraient réellement été obtenus si Propriétés de Choix et CREIT avaient été exploitées comme une entité regroupée unique aux dates ou pour les périodes considérées.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entité regroupée soient considérablement différents des estimations, des opinions et des hypothèses exprimées, de façon explicite ou implicite, dans les énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s'y limiter : l'incapacité de réaliser les avantages stratégiques et les résultats attendus; la conjoncture économique générale, y compris les fluctuations des taux d'intérêt ainsi que le taux d'inflation; l'incapacité de l'entité regroupée de gérer sa croissance de manière efficace et conformément à sa stratégie de croissance ou de faire des acquisitions d'actifs de façon à réaliser un accroissement de valeur; les changements dans le délai d'obtention des approbations municipales, la variation des frais d'aménagement ainsi que la location des immeubles en voie d'aménagement, de réaménagement ou de densification et leurs taux d'occupation; l'évolution de l'avantage concurrentiel sur le marché immobilier ou la non-disponibilité de biens immobiliers commerciaux attrayants; la capacité de maintenir les taux d'occupation et de louer ou relouer les locaux en temps opportun et selon les loyers courants ou prévus; la faillite des locataires, le défaut de paiement des locataires, les manquements attribuables aux coentreprises ou aux partenaires de copropriété; l'évolution des charges d'exploitation et des dépenses d'investissement; la faible liquidité des biens immobiliers et la disponibilité du financement; l'incapacité de verser des distributions, de faire d'autres paiements ou de verser des acomptes; l'incapacité de Propriétés de Choix de maintenir sa relation avec Loblaw et d'en tirer parti, notamment à l'égard i) de la participation conservée par Loblaw dans Propriétés de Choix, ii) des services que Loblaw fournira (directement ou indirectement) à Propriétés de Choix, iii) des opérations prévues qui seront conclues entre Loblaw et Propriétés de Choix (y compris l'acquisition, par Propriétés de Choix, de certains immeubles détenus par Loblaw) et iv) de l'accord d'alliance stratégique conclu entre Propriétés de Choix et Loblaw en date du 5 juillet 2013; les changements touchant l'entreprise, les activités ou la situation de Loblaw qui pourraient avoir des répercussions sur Propriétés de Choix, notamment l'incapacité éventuelle de Loblaw de verser les paiements de loyer ou de s'acquitter de ses obligations aux termes de ses baux; ainsi que l'évolution des lois ou des régimes réglementaires qui pourrait toucher l'entité regroupée, y compris les changements apportés à son traitement fiscal et à ses distributions aux porteurs de parts ou l'incapacité de l'entité regroupée de continuer d'être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » et de « fiducie de placement immobilier », au sens de ces expressions dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Les lecteurs sont prévenus que la liste de facteurs ci?dessus n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que Propriétés de Choix et CREIT ignorent actuellement ou qu'elles jugent actuellement sans importance pourraient faire en sorte que les résultats ou les évènements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont précisés dans les énoncés prospectifs. De plus amples renseignements sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs qui pourraient influer sur les activités ou les résultats financiers de Propriétés de Choix, de CREIT ou de l'entité regroupée sont présentés dans les rapports de Propriétés de Choix et de CREIT déposés auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes et disponibles sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

Rien ne peut garantir que la transaction projetée aura lieu et que les avantages stratégiques attendus se réaliseront. La transaction projetée doit être approuvée en vertu de la Loi sur la concurrence et par la TSX et est assujettie au respect de certaines conditions, et il n'est pas certain que ces approbations seront obtenues et/ou que ces conditions seront remplies. La transaction projetée pourrait être modifiée, restructurée ou annulée.

Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux présents énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de Propriétés de Choix et de CREIT uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix et CREIT nient toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement.

