La Honda Accord nommée Voiture canadienne de l'année 2018

MARKHAM, ON, le 15 févr. 2018 /CNW/ - La toute nouvelle Honda Accord a remporté le prestigieux prix Voiture canadienne de l'année, décerné par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC). L'Accord de génération précédente avait aussi mérité ce prix en 2013.

« Nous acceptons avec honneur et humilité cette reconnaissance décernée par un groupe de journalistes automobiles canadiens respectés », a déclaré Jean-Marc Leclerc, Vice-président principal, Ventes et Marketing, chez Honda Canada. « Nous sommes à la fois fiers et reconnaissants envers nos associés qui ont participé au développement et à la production de ce véhicule, ainsi qu'envers nos clients passionnés qui ont renouvelé leur appui à l'Accord au cours des quarante dernières années. »

Les essais servant à octroyer les prix Voiture canadienne de l'année 2018 de l'AJAC ont été effectués tout au long de l'année dans diverses conditions routières par certains des journalistes automobiles les plus connus au Canada. Les membres de l'AJAC ont aussi eu la chance de comparer les véhicules l'un après l'autre lors du « TestFest » annuel, tenu les 25 et 26 octobre sur la piste du Canadian Tire Motorsport Park de Bowmanville, en Ontario.

La toute nouvelle Accord 2018 est une voiture haut de gamme sophistiquée, confiante et distinctive, jeune et sportive. Entièrement redessinée, la toute nouvelle Accord comporte une structure de carrosserie plus légère et plus rigide, un nouveau châssis de conception évoluée, englobé dans un design plus sophistiqué, élégant et athlétique, et elle propose un espace intérieur et un confort de niveau supérieur. Les options pour le groupe motopropulseur comprennent deux tout nouveaux moteurs VTECMD à turbocompresseur à couple élevé, la première boîte de vitesses automatique à dix rapports au monde pour une voiture à traction avant et une nouvelle génération de la technologie hybride à deux moteurs de Honda.

Pour en savoir davantage à propos de l'Accord, visitez la page Honda.ca/berline_accord.

