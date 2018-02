Avis aux médias - 8e série annuelle de séminaires de Fasken axés sur le secteur minier







Des experts mondiaux du secteur minier de Fasken seront disponibles pour commenter lors de la série de séminaires 2018 de Fasken sur le secteur minier organisés dans le cadre du Congrès PDAC 2018

TORONTO, le 15 févr. 2018 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à la 8e série annuelle de séminaires de Fasken offerts dans le cadre du Congrès PDAC 2018. Une équipe d'experts mondiaux du secteur minier de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l'Europe sera mise à votre disposition pour commenter lors de la tenue de l'événement annuel le plus important de l'industrie minière.

Les sujets principaux abordés seront les suivants : la publication par l'Institut Fraser du sondage annuel mené auprès de sociétés minières; les offres au prix du marché (At-The-Market Offerings) visant à mobiliser des capitaux au Canada; les premiers appels publics à l'épargne en cryptomonnaies dans le secteur minier; l'intelligence artificielle; la mise en oeuvre au sein de l'industrie minière de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones; comment tirer parti des actifs en propriété intellectuelle; mise à jour sur l'Afrique du Sud; fiscalité; mise à jour sur l'Amérique latine; mise à jour sur les entreprises et les droits de la personne; et les métaux contenus dans les piles et batteries.

Les experts du secteur minier de Fasken qui seront mis à votre disposition pour formuler des commentaires sont les suivants : John Sabetti, Mark Bowman, Dan Fuke, Koker Christensen, Michael Bourassa, Paul Fornazzari et Christopher Steeves (Toronto), Kevin O'Callaghan (Vancouver), Marek Nitoslawski, Frédéric Harvey et Ryan Rabinovitch (Montréal), et Claire Vachon (Ottawa).

Quand : À partir du jeudi 1er mars 2018 jusqu'au mercredi 7 mars 2018



Où : Bay Adelaide Centre, 333 Bay Street, bureau 2400, Toronto (Ontario) M5H 2T6

Afin de confirmer votre présence ou d'organiser une entrevue, veuillez communiquer avec Geneviève Chalifour, spécialiste, communication et médias au +1 514 871 5987 ou par courriel gchalifour@fasken.com.

Au sujet de Fasken

