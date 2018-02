Le Kia Sorento amélioré fait ses débuts canadiens au Salon international de l'auto de Toronto







Le Sorento bénéficie de nombreuses améliorations extérieures et intérieures en vue d'offrir une allure plus raffinée et sophistiquée

Performances rehaussées avec la nouvelle transmission automatique à 8 rapports disponible et la boîte de vitesses révisée à 6 rapports

Système de télématique intégré Intelligence UVO parmi les fonctionnalités disponibles pour rendre le Sorento plus technologique que jamais

Nouveau moteur diesel en développement s'ajoutera à la gamme de modèles canadiens dans l'avenir

D'autres informations et les spécifications complètes seront annoncées à une date ultérieure

TORONTO, 15 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia a dévoilé aujourd'hui le VUS Sorento 2019 redessiné lors du Salon international de l'auto de Toronto. Raffiné, robuste et spacieux, le Sorento reste aussi utilitaire que jamais, mais bénéficie de plusieurs améliorations apportées aux éléments visuels et fonctionnels du véhicule, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

« Le nouveau Kia Sorento 2019 offrira aux consommateurs canadiens un véhicule utilitaire agréable à conduire avec la traction intégrale (AWD) optionnelle et 7 places assises, une apparence améliorée, plus de technologies et un intérieur plus raffiné, a déclaré Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Ce véhicule profite de la marque qui s'est classée numéro un pour la qualité, deux années d'affilée. »

Extérieur attrayant

Superbement proportionné, le Sorento conserve son apparence extérieure à la fois robuste et raffinée, depuis sa refonte complète pour l'année de fabrication 2016. À beaucoup d'égards, le Sorento s'inspire du prototype Cross GT, très remarqué lors de son dévoilement en 2013. Mais des perfectionnements subtils procurent maintenant à ce multisegment de Kia une apparence plus nette et définie. L'extrémité du train avant redessinée se constate de prime abord par une calandre plus soigneusement détaillée et une configuration optionnelle des feux avant qui offre des phares entièrement à DEL sur les versions supérieures. Les antibrouillards optionnels de ce multisegment ont aussi été redessinés avec des ampoules de projecteurs, tandis que les versions supérieures profiteront de feux à DEL plus distincts. L'avant du Sorento bénéficie aussi d'une nouvelle conception de pare-chocs sculpté, pour une apparence globale plus dynamique.

L'arrière de ce multisegment est également rehaussé par une nouvelle conception de pare-chocs, des feux arrière amincis, un hayon révisé ainsi qu'un embout de silencieux plus sportif. L'apparence athlétique du Sorento bénéficie de quatre conceptions de roues allant de 17 à 19 pouces, selon la version du modèle.

Habitacle amélioré

Spacieux et sophistiqué, l'habitacle du Sorento conserve une apparence et un confort recherchés grâce à une série de mises à niveau et d'améliorations, y compris un nouveau volant de direction plus tactile, un pommeau de levier de vitesse redessiné et une planche de bord améliorée avec des éléments plus visuels.

Au chapitre de la polyvalence, le Sorento offre des sièges de deuxième rangée rabattables, séparés à 40/20/40, ainsi que des sièges de troisième rangée rabattables, séparés à 50/50 (optionnels) sur certaines versions, et permettant d'accueillir jusqu'à sept passagers. La configuration des sièges vise à offrir un confort optimal et des positions de sièges idéales, afin de répondre aux besoins de chaque occupant. Pour un luxe accru, les fonctionnalités suivantes sont aussi disponibles : sièges avant chauffants et ventilés, sièges arrière chauffants, siège conducteur à 14 réglages électriques et siège passager à 8 réglages électriques, ainsi qu'un support accru pour les cuisses au siège conducteur et un appuie-tête à 4 positions. Et pour 2019, Sorento offre maintenant un support lombaire électrique réglable de 2 façons pour le passager avant, sur les versions supérieures.

L'intérieur du Sorento offre aussi en option un système de chauffage et de climatisation double zone et un toit ouvrant panoramique, de même que la sellerie optionnelle en cuir Nappa haut de gamme semblable à celle de la nouvelle berline sport Kia Stinger.

Le volume de chargement accessible par le hayon arrière est très suffisant avec une capacité allant jusqu'à 2 082 litres, permettant amplement d'espace pour y ranger l'équipement de plein air, sans sacrifier l'espace arrière des passagers. De plus, l'espace arrière permet diverses configurations de sièges, la flexibilité de l'espace à bagages et une plus grande polyvalence dans l'ensemble.

Un VUS friand de technologie

La Kia Sorento 2019 bénéficie de nombreuses technologies, y compris un système de navigation 5.0 AVN5 mis à niveau avec Android Auto6 et Apple CarPlay7, disponible sur les versions supérieures. Le modèle de base offre une interface utilisateur de série de 7 pouces, aussi équipé d'Android Auto2 et d'Apple CarPlay3 Afin d'éliminer le recours à un câble, un bac de chargement3 sans fil est maintenant disponible pour les appareils compatibles avec Android6, de même qu'Apple iPhone8 et iPhone X8.

Au chapitre de la technologie audio, la chaîne stéréo de luxe disponible est bien adaptée au style distinctif du Sorento. La nouvelle chaîne stéréo Harman Kardon® à 10 haut-parleurs et d'une puissance de 630 watts, avec amplificateur de 11 canaux, bénéficie de la technologie Clari-Fi2 et de la nouvelle technologie ambiophonique2 QuantumLogictm intégrée. Clari-Fi agit en temps réel pour reconfigurer les détails audio perdus dans la musique compressée numériquement, tandis que QuantumLogictm extrait les signaux de l'enregistrement d'origine et les redistribue pour produire une musique authentique et multidimensionnelle aux sonorités claires, raffinées et détaillées. Il en résulte une expérience sonore encore plus impressionnante et agréable sur la route.

Sur la route

L'expérience de conduite dynamique avec la traction avant ou intégrale repose sur le choix entre deux moteurs éprouvés, y compris une version GDI 4 cylindres en ligne de 2,4 litres ou GDI V6 de 3,3 litres. Pour l'année de fabrication 2019, la version du moteur I-4 turbo de 2,0 litres ne sera plus offerte avec les groupes motopropulseurs de la Sorento. Un nouveau moteur diesel, bénéficiant de la plus récente technologie antipollution, est cependant en cours de développement et d'autres informations suivront à ce sujet.

Le moteur déjà reconnu de 2,4 litres est couplé à une version révisée et plus efficace de la boîte de vitesses automatique à six rapports et à commande électronique dotée de l'embrayage Sportmatic® et développant une puissance de 185 chevaux. Quant au moteur V6 du Sorento, lui aussi reconnu, il développe une puissance fougueuse de 290 chevaux. Il est couplé à une nouvelle boîte automatique à 8 rapports, comme celle qui équipe la berline haut de gamme Cadenza. Il en résulte une interaction sensiblement plus fluide et en douceur entre le moteur et la transmission. Cette configuration permet aussi de conserver la capacité de remorquage de 5 000 livres du Sorento.

Afin de procurer une expérience de conduite plus intuitive, la nouvelle fonctionnalité « Smart Shift & Drive » remplace l'ancien mode de conduite « Drive Mode Select » sur toutes les versions du Sorento. Cette amélioration active automatiquement le mode de conduite optimal - Eco, Sport ou Smart - en fonction du style de conduite, ou selon les préférences du conducteur.

La suite Kia de systèmes d'assistance perfectionnée au conducteur (ADAS) est maintenant disponible. En plus du freinage d'urgence autonome (AEB)1, du régulateur de vitesse intelligent perfectionné (ASCC)1, du détecteur de présence dans les angles morts (BSD)1, de l'alerte de trafic transversal arrière1 et du dispositif de surveillance par caméra à 360°1, le Sorento offre maintenant le système d'avertissement d'attention du conducteur (DAW)4 et le correcteur de dépassement de voie (LKA)1. Le système d'avertissement d'attention du conducteur (DAW) est conçu pour détecter la baisse de concentration du conducteur en surveillant le véhicule et le comportement du conducteur. Lorsque le système détecte la fatigue du conducteur ou une conduite inattentive, des avertissements visuels et sonores sont émis (y compris une icône représentant une tasse de café au tableau de bord) afin d'inciter le conducteur à s'arrêter. Le correcteur de dépassement de voie (LKA) avertit le conducteur et peut même ramener le véhicule à sa position d'origine lorsque celui-ci dévie de sa voie.

De plus, tous les modèles Sorento continuent d'offrir de série des équipements de sécurité active comme le contrôle électronique de la stabilité (ESC)9, le système de contrôle de la traction (TCS)9, l'assistance au freinage d'urgence (BAS)9, le système d'aide au démarrage en pente (HAC)9, la répartition électronique de la force de freinage (EBD)9 et le système de freinage antiblocage (ABS)9. D'autres technologies comme le système de gestion de la stabilité du véhicule « Roll Over Mitigation » (ROM)9 et de contrôle du freinage en virage (CBC)9 sur les modèles à traction intégrale (AWD) sont en équipement de série pour un contrôle dynamique amélioré.

Pour 2019, le Sorento conserve sa structure rigide, alors que 53 pour cent de sa carrosserie monocoque est fabriquée en acier haute résistance très perfectionné. De plus, le recours généreux à des adhésifs de qualité industrielle, à des joints à lèvre doubles ainsi qu'à des techniques de soudure de grand diamètre se conjugue pour renforcer et solidifier le Sorento.

La géométrie de la suspension reconnue du Sorento ainsi que sa direction nerveuse contribuent à une meilleure sensation au volant. La tenue de route et la maniabilité sont optimisées par le recours à un sous-cadre en forme de « H », à des coussinets à quatre points ainsi qu'à des amortisseurs de rebond de type hydraulique. De plus, des amortisseurs arrière montés verticalement contribuent à une conduite confortable, peu importe les conditions routières. Offerte en option, la direction assistée à pignon entraînée par moteur (R-MDPS) améliore la réponse de la direction grâce au montage direct du moteur électrique sur la crémaillère, permettant ainsi une direction plus précise.

Le Sorento continue d'offrir un système de traction intégrale (AWD) perfectionné, conçu pour transmettre automatiquement la puissance à la roue possédant la meilleure traction. Lorsque les conditions de route plus difficiles l'exigent, le mode 4WD répartit uniformément la puissance entre les arbres de transmission avant et arrière. Pour une stabilité accrue, le conducteur peut aussi compter sur l'apport du système dynamique de distribution du couple (TVCC)9. Le système TVCC est activé lorsque les capteurs de lacet et de la direction détectent un sous-virage non désiré.

Le Sorento 2019 sera disponible au cours du premier semestre de 2018. Plus de détails seront annoncés à une date ultérieure.

1 Ces systèmes ne remplacent pas les manoeuvres de conduite et de stationnement adéquates et sécuritaires ni les manoeuvres de recul. Ces systèmes peuvent ne pas détecter tous les objets derrière, à côté ou dans l'angle mort du véhicule, ou la direction de marche du véhicule. Toujours conduire avec prudence et précaution. 2 Les technologies Clari-Fi et QuantumLogic Surround Sound sont des marques de commerce déposées de Harman Kardon Inc. 3 Le système de charge fonctionne uniquement avec les appareils choisis. Se reporter au Manuel de propriétaire du véhicule pour les avertissements et les instructions. 4 Le système d'avertissement d'attention du conducteur n'est pas un substitut pour une conduite sécuritaire et peut ne pas détecter dans tous les cas la fatigue du conducteur ou la conduite inattentive. Le manque d'attention aux conditions de la route et au fonctionnement du véhicule pourrait entraîner la perte de contrôle du véhicule. Toujours conduire avec prudence et précaution. 5 La distraction en conduite peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Lors de la conduite d'un véhicule, ne jamais utiliser un système qui détourne votre attention de la conduite sûre du véhicule. La navigation est pour information seulement, et Kia ne fait aucune garantie concernant l'exactitude de l'information. 6 AndroidMC est une marque de commerce de Google, Inc. 7 Apple CarPlay est une marque de commerce déposée d'Apple Inc. 8 iPhone8 et iPhoneX sont des marques de commerce déposées d'Apple, Inc. 9 Aucune caractéristique ne peut compenser pour les erreurs du conducteur ou les conditions de conduite. Conduisez toujours prudemment.





À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (www.kia.ca ? www.facebook.com/kiacanada), - constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes d'esprit - est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l'Optima et le Sorento, et en effectue l'entretien par l'entremise d'un réseau de 191 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, et dans ses quatre bureaux régionaux répartis dans l'ensemble du pays, incluant un établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

Pour plus d'information sur Kia Canada et sur nos produits, visitez notre centre des médias sur le site KiaMedia.ca ou contactez :

Mark James

Directeur des communications d'entreprise

Kia Canada Inc.

T: 905-755-6251; C: mjames@kia.ca



Maxime Surette

Directeur des communications produits

Kia Canada Inc.

T: 905-755-6272; C: msurette@kia.ca

John Adzija

Directeur des relations publiques nationales et des partenariats avec l'entreprise

Kia Canada Inc.

T: 905-755-6266; C: jadzija@kia.ca

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 12:33 et diffusé par :