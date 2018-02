McDonald's® du Canada se joint à un nouvel engagement mondial pour soutenir les familles en misant sur les repas Joyeux festin







Les objectifs internationaux de l'entreprise affermiront les partenariats avec les familles et les collectivités.

TORONTO, le 15 févr. 2018 /CNW/ - McDonald's du Canada annonce son appui aux objectifs internationaux de McDonald's dévoilés plus tôt aujourd'hui, notamment son engagement envers les familles. Partout dans le monde ainsi qu'au Canada, McDonald's réaffirme son engagement envers les familles en misant sur son envergure comme levier pour créer un impact positif sur les repas Joyeux festin, favoriser l'accès à la lecture et poursuivre son soutien envers l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD.

L'annonce mondiale inclut l'évolution du menu Joyeux festinMD et des pratiques de marketing au sein de 120 marchés aux quatre coins du monde. Dans le marché canadien, McDonald's respecte déjà ses engagements locaux en matière de publicité et fait preuve de transparence nutritionnelle relativement aux repas Joyeux festin et à tous les produits à son menu. De plus, McDonald's du Canada respectera les nouveaux objectifs internationaux en matière de menu, qui prévoient que d'ici 2022 :

50 % ou plus des offres de Joyeux festin au menu respecteront les critères suivants :

600 calories ou moins;



10 % ou moins des calories provenant de gras saturés;



650 milligrammes ou moins de sodium; et



10 % ou moins des calories provenant de sucres ajoutés.

Au Canada, McDonald's poursuivra son intention d'afficher son engagement envers la nutrition chez les enfants, la transparence nutritionnelle et les familles. Ces dernières années, un certain nombre de mesures audacieuses ont approfondi l'engagement de l'entreprise canadienne envers les familles. Par exemple :

Joyeux festin

Tous les repas Joyeux festin vendus au Canada contiennent du yogourt et offrent l'option d'ajout de tranches de pomme.

Des renseignements nutritionnels détaillés sont offerts en restaurant dans le dépliant sur les produits au menu « Renseignements nutritionnels », la calculatrice nutritionnelle en ligne et sur l'appli Mon McDoMD.



Accès à la lecture

L'an dernier, McDonald's du Canada a distribué plus de 3 millions de livres dans le cadre d'un programme phare permettant aux familles de choisir entre un livre et un jouet avec chaque Joyeux festin.

Pour contribuer à la lutte à l'analphabétisme, McDonald's du Canada , en partenariat avec First Book Canada, a remis environ 20 000 livres à des enfants dans le besoin.



OEuvre des Manoirs Ronald McDonald

Fondateur et partenaire de toujours de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald MD (OMRM MD ) du Canada .

Une partie des recettes provenant de chaque Joyeux festin est directement versée à l'OMRM afin d'aider à garder les familles canadiennes ensemble pendant que leur enfant reçoit des traitements dans un hôpital pour enfants à proximité.



Chaque année, les Canadiennes et les Canadiens se rassemblent lors du Grand McDonMD qui, au fil des ans, a permis d'amasser plus de 67 millions de dollars pour l'OMRM, les Manoirs Ronald McDonald et des organismes de bienfaisance locaux pour enfants au Canada .

Citations :

« Les familles sont au coeur de notre entreprise et les repas Joyeux festin sont un élément important dont les enfants raffolent chez McDonald's, affirme Antoinette Benoit, chef du Marketing chez McDonald's. Ces changements s'inscrivent dans l'évolution continue de notre marque, dans notre façon de répondre aux besoins et aux désirs de nos clients et nous permettent de miser sur notre envergure comme levier pour créer un impact positif dans le monde au sein des collectivités d'un océan à l'autre. »

Faits supplémentaires

Les Poulet McCroquettes au Canada ne contiennent aucun arôme, colorant ou agent de conservation artificiels.

. McDonald's est un membre fondateur de l'Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants.

McDonald's appuie fièrement les Camps de leadership du Club des petits déjeuners du Canada .

. Les programmes communautaires de hockey sur glace Équipe McDoMD et atoMc® soutiennent chaque année plus de 50 000 joueurs de hockey de catégories atome et bantam.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 90 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

