Smart Medical Systems obtient un financement de série B de 8 millions USD







RA'ANANA, Israël, February 15, 2018 /PRNewswire/ --

SMART Medical Systems Ltd., fabricant de produits novateurs d'endoscopie gastro-intestinale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un financement de série B de 8 millions USD. Cette ronde de financement a été menée par Signet Healthcare Partners, une société d'investissement en soins de santé, basée à New York. Dans le cadre de cet investissement, Todd Sone et Ashley Friedman de Signet rejoindront le conseil d'administration de SMART.

Ce financement que SMART a reçu va essentiellement servir à commercialiser son produit G-EYE®, dont l'efficacité clinique pour améliorer la détection des polypes pendant les procédés de prévention du cancer par coloscopie a été prouvée. Le produit G-EYE® est un nouveau dispositif à ballon supplémentaire qui fonctionne avec les endoscopes standard pour faciliter la visualisation du côlon au cours du dépistage des adénomes (polypes précancéreux). Les adénomes passent souvent inaperçus pendant la coloscopie, ce qui peut occasionner la survenance de cancers d'intervalle - cancers du côlon qui se développent entre les différentes coloscopies de dépistage de routine. Les directives de qualité émises par les principales sociétés médicales citent le taux de détection des adénomes comme critère de qualité essentiel pour la coloscopie de dépistage. Comme le démontrent les études cliniques, l'utilisation du ballon G-EYE® dans la coloscopie de routine se traduit par une augmentation conséquente des taux de détection des adénomes et par la réduction significative des taux d'erreurs de coloscopie qui en découle.

Gadi Terliuc, PDG de SMART, a déclaré : « Nous sommes vraiment très heureux du nouveau partenariat avec Signet, qui nous donne les moyens de mettre en oeuvre le plan commercial de notre entreprise et de faire du G-EYE® une solution coloscopique standard commercialisée à grande échelle. Nous pensons que le G-EYE® est parfaitement adapté pour épauler les médecins dans leurs efforts cliniques visant à réduire le nombre des cancers d'intervalle du côlon ».

SMART prévoit d'investir des ressources pour développer l'activité commerciale avec ses partenaires sur les marchés existants et dans d'autres régions du monde choisies, où la commercialisation du G-EYE® est d'ores et déjà approuvée. Le produit de ces investissements sera également alloué à l'obtention de l'approbation du G-EYE® par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et au développement d'activités commerciales aux États-Unis pour étayer le futur lancement du produit dans ce grand pays.

À propos de SMART Medical Systems :

SMART Medical Systems est une entreprise pionnière en termes de développement et fabrication de dispositifs innovants d'endoscopie gastro-intestinale. Sa technologie exclusive améliore les performances et les capacités des équipements d'endoscopie disponibles jusqu'à présent, de manière intuitive et rentable. Les produits NaviAidtm de SMART, qui ont reçu le marquage CE et l'autorisation de la FDA, sont commercialisés sur les principaux marchés mondiaux. Son produit G-EYE® est actuellement distribué dans certaines régions du globe. SMART est basée en Israël. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.smartmedsys.com.

À propos de Signet Healthcare Partners :

Signet Healthcare Partners est reconnue pour apporter du capital-développement à des entreprises innovantes du secteur de la santé. Signet investit dans des entreprises axées sur la santé qui abordent ou ont déjà abordé la phase commerciale et qui génèrent de ce fait du chiffre d'affaires ou se préparent au lancement sur le marché. L'entreprise se consacre avant tout aux secteurs des technologies pharmaceutiques et médicales. Signet adopte une approche d'investissement à la fois disciplinée et flexible. Investisseur actif, Signet travaille en étroite collaboration avec ses entreprises afin d'accroître leur valeur, notamment en facilitant les activités entre les sociétés de portefeuille. Les 18 ans d'existence de Signet lui ont permis d'acquérir une solide réputation et de se forger un bilan éloquent en termes d'investissements fructueux. Signet a levé quatre fonds qui représentent au total des engagements de capitaux de plus de 400 millions de dollars et elle a investi dans plus de 45 entreprises. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.signethealthcarepartners.com.

Coordonnées de contact :

Signet Healthcare Partners :

Louise Hamilton

+646-840-4990

louise.hamilton@signethp.com



Smart Medical Systems :

Yaelit Rosen

+972-9-7444321

info@smartmedsys.com

Communiqué envoyé le 15 février 2018 à 04:00 et diffusé par :