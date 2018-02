Commission européenne du tourisme: des sites touristiques européens vont construire un Pont de lumière avec la Chine







Les 2 et 3 mars 2018, de nombreux sites et monuments touristiques dans toute l'Europe vont créer un Pont de lumière symbolique avec la Chine, en s'illuminant en rouge pour célébrer l'Année du tourisme UE-Chine (ECTY) 2018. Cette célébration paneuropéenne est conçue pour coïncider avec le festival des lanternes en Chine, qui marque la fin des festivités du Nouvel An chinois. Jusqu'à présent, le pilier européen du Pont de lumière se compose de 30 sites dans 12 États membres de l'UE. Des événements culturels impliquant les collectivités locales ainsi que les communautés chinoises accompagneront l'illumination des monuments à plusieurs endroits.

L'initiative du Pont de lumière vise à accroître la reconnaissance en Chine de destinations européennes moins connues. C'est également l'occasion pour les communautés européennes et chinoises d'apprendre à se connaître et de les amener ainsi à mieux apprécier leurs cultures respectives. Le pilier chinois du Pont de lumière sera construit le 9 mai 2018, lors de la Journée de l'Europe.

Le Pont de lumière s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux d'activités menées à l'occasion de l'Année du tourisme UE-Chine (ECTY). L'ECTY vise à promouvoir l'Union européenne en Chine en tant que destination de voyage, à encourager la coopération bilatérale, ainsi que la compréhension mutuelle, et à progresser sur l'ouverture des marchés et la facilitation des visas.

La Commission européenne est chargée de l'organisation de l'ECTY, en coopération avec la Commission européenne du tourisme (CET) et l'Office National du Tourisme de Chine.

Liste des sites européens participant au Pont de lumière UE-Chine:

Autriche

Tremplin de saut à ski olympique, Innsbruck

Brucknerhaus, Linz

Design Center, Linz

TipsArena, Linz

Swarovski Crystal Worlds, Wattens

Belgique

Moulin Sint-Janshuis, Bruges

Grand-Place, Bruxelles

Durbuy

Les Grottes de Han, Han-sur-Lesse

Croatie

Grande tour de Ravelin, Kor?ula

Château de Trsat, Rijeka

Plaine de Stari Grad , Stari Grad

, Fontaines de Zagreb

Estonie

Tour de télévision, Tallinn

Finlande

La maison Finlandia, Helsinki

France

Place Stanislas et la Place de la Carrière, Nancy

Pont du Gard, Castillon-du-Gard

Allemagne

Mäuseturm, Bingen

Forteresse Ehrenbreitstein, Coblence

Hungary

Tour de guet, Bekecs

Hotel Gellért, Budapest

Palais des Arts - MUPA, Budapest

Irlande

Spike Island , Cork

, Cork Siège de Meath County Council

Italie

Forum romain, Aquileia

Delta du Po

Palazzo Madama et musée d'art oriental (MAO), Turin

Malte

Saint James Cavalier , La Valette

Roumanie

Théâtre National, Bucarest

Serbie

Les ponts de Belgrade , Belgrade

Aimeriez-vous participer au Pont de lumière les 2 et 3 mars 2018 ? Pour en savoir plus et pour enregistrer votre événement sur le site officiel de l'Année du tourisme UE-Chine 2018, rendez-vous sur ecty2018.org.

