WWR annonce une solution exclusive en Europe pour la purification d'acides nucléiques avec les réactifs d'Omega Bio-tek et Hamilton Bonaduz AG

RADNOR, Pennsylvanie, 15 février 2018 /PRNewswire/ -- VWR, acquise en 2017 par Avantor en tant que filiale détenue à part entière et leader mondial de la fourniture de solutions pour produits et services destinés à une clientèle de laboratoires et de producteurs, a annoncé aujourd'hui avoir atteint un accord avec Hamilton Bonaduz AG, fournisseur leader de la conception et de la fabrication de robots pour manutention automatisée de liquides, afin d'offrir à ses clients européens la ligne de plateformes Microlab Firefly NIMBUS et STAR de Hamilton. Ces produits seront offerts exclusivement par l'intermédiaire de WWR. Ils seront vendus comme faisant partie d'un lot comprenant des réactifs d'Omega Bio-tek Inc., société de biotechnologie proposant des solutions novatrices pour la purification d'acides nucléiques.

Omega Bio-tek offre une ligne complète de kits d'isolement d'acides nucléiques à base de billes magnétiques pour un large spectre de types d'échantillons, notamment de sang complet, de frottis buccaux et de fragments agricoles. La plateforme Firefly NIMBUS 96 est un manipulateur de liquides compact et automatisé, et elle incorpore des protocoles préconfigurés pour traitement de divers types d'échantillons à l'aide de la technologie Mag-Bind® d'Omega Bio-tek. WWR devenant distributeur, les clients pourront tirer parti de ses excellentes capacités logistiques et du service clientèle réputé de WWR. WWR à l'heure actuelle a des représentants commerciaux et des entrepôts à travers l'Europe et assure un service de distribution de classe mondiale à votre porte.

« La Firefly NIMBUS 96 est une solution idéale pour les laboratoires réalisant des isolements d'ADN ou d'ARN tout en étant soumis à des contraintes de budget et d'espace. Elle offre également aux clients une plateforme d'automatisation personnalisée, facile à utiliser pour l'extraction d'acides nucléiques, et ayant la capacité d'automatiser d'autres processus de laboratoire, » a fait observer Dr Jörg Pochert, vice-président de Hamilton Life Science Robotics chez Hamilton Bonaduz AG.

« VWR est depuis des années le distributeur des réactifs de qualité d'Omega Bio-tek. En collaborant avec Omega Bio-tek et Hamilton Bonaduz AG, nous pouvons proposer une solution innovante permettant d'améliorer les flux de travaux et contribuant à obtenir des résultats plus rapides et meilleurs pour nos clients associés à la génomique, » a ajouté Dr Nils Clausnitzer, vice-président exécutif pour l'Europe. « Nous venons de simplifier l'ensemble du processus pour notre clientèle en proposant la solution complète à partir de WWR. »

À propos de VWR

Acquise en 2017 par Avantor en tant que filiale à part entière, VWR se présente comme un fournisseur leader mondial de solutions pour produits et services destinés à une clientèle de laboratoires et de producteurs dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie, de l'industrie, de l'enseignement, des pouvoirs publics et des soins de santé. La société englobée est de bout en bout un partenaire de confiance pour clients et fournisseurs depuis la découverte jusqu'à la livraison. Avec des opérations dans plus de 30 pays et un portefeuille diversifié qui rassemble plus de quatre millions de produits de marque manufacturés, nous contribuons au succès de notre clientèle grâce à l'innovation, à la fabrication selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP) et des offres de services complets. Collectivement, nous mettons en mouvement la science afin de créer un monde meilleur. Pour davantage d'informations, visitez www.settingscienceinmotion.com ou vwr.com.

