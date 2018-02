Xpertdoc acquiert XperiDo via un accord d'achat d'actions à 100 %







MONTRÉAL et HAMME, Belgique, February 15, 2018 /PRNewswire/ --

Par cette transaction, Xpertdoc augmente sa portée sur les marchés mondiaux et offre à ses clients des capacités de plateforme avancées

Xpertdoc Technologies Inc., un partenaire Microsoft Gold et un chef de file sur le marché des solutions d'automatisation des documents et de gestion des communications clients (GCC), a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs de la société belge XperiDo auprès d'Invenso bvba par l'intermédiaire d'un accord d'achat d'actions à 100 %. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Les termes de l'acquisition incluent le logiciel XperiDo Document Generation d'Invenso qui automatise la création et la livraison de documents pour les organisations à l'aide de Microsoft Dynamics 365, Sugar CRM, SalesForce.com et d'autres solutions de planification des ressources de l'entreprise (PRE).

Francis Dion, le fondateur et PDG d'Xpertdoc, a déclaré : « En mettant l'accent sur la gestion des communications client, Xpertdoc offre une opportunité exceptionnelle à ses clients et partenaires ainsi qu'à ceux d'XperiDo. En combinant la forte présence d'XperiDo sur les marchés de la gestion de patrimoine, gouvernemental, des assurances et de la production en Europe et Asie-Pacifique au leadership déjà fort d'Xpertdoc dans le domaine de l'automatisation des documents et des technologies GCC, nous espérons conquérir encore plus de marchés avec nos offres conjointes. Nous avons l'intention de continuer à fournir à nos partenaires et clients les solutions d'automatisation de documents de premier plan Xpertdoc et XperiDo qui ont su gagner leur confiance. »

Rudy Vanhille, directeur général et cofondateur d'Invenso, a conclu : « En nous associant à Xpertdoc, nous sommes désormais en mesure d'offrir à nos clients l'offre la plus solide et la plus complète sur le marché de la gestion de la relation client grâce à des fonctionnalités et des processus de production centrés sur les documents. M. Vanhille deviendra directeur général d'Xpertdoc Europe et Vincent Van der Linden, associé directeur et cofondateur d'Invenso, dirigera l'innovation. Ils rejoindront tous deux l'équipe de direction mondiale d'Xpertdoc. »

L'accent stratégique qu'Xpertdoc met sur les solutions de communication de documents et avec les clients répond au besoin grandissant des entreprises, des gouvernements, des compagnies d'assurance et des utilisateurs finaux d'automatiser et de numériser leur nombre croissant de formulaires, documents et modèles. Selon le cabinet d'analyse TMR, le marché de la GGC américain représentait 423,1 millions de dollars américains en 2016. Avec une hausse de 11 % par an entre 2017 et 2025, le marché devrait atteindre 1,06 milliard de dollars américains d'ici la fin de 2025.

À propos d'Invenso

Invenso est une société informatique basée en Belgique qui produit et commercialise XperiDo, une solution permettant de générer efficacement des documents commerciaux cohérents. XperiDo est disponible en tant qu'extension sur plusieurs écosystèmes tels que Microsoft Dynamics 365 afin d'automatiser la création et la livraison de documents. La solution surpasse largement les capacités standard de fusion de courrier et de génération de documents de Dynamics et est moins complexe que les moteurs de création de rapports traditionnels. XperiDo est une solution gérée côté serveur disponible sur site ou en tant que service en nuage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.xperido.com.

À propos d'Xpertdoc

Xpertdoc Technologies Inc. est une société de logiciels mondiale fournissant des solutions de génération de documents et de gestion des communications clients (GGC) de pointe. La société est un partenaire Microsoft Gold et jouit de la certification ISO/IEC 27001 : 2013 dans le domaine de la sécurité de l'information. Xpertdoc améliore la fidélisation et la croissance de la clientèle en rationalisant l'accueil web et mobile en libre-service, ainsi que la création et la gestion de documents à tous les points de contact avec les clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.xpertdoc.com.

Contact : Pamela Velentzas, responsable marketing, Xpertdoc Technologies Inc., pvelentzas@xpertdoc.com, (514) 804-8388

