Debiopharm poursuit le combat contre les résistances aux antibiotiques avec un investissement dans ABAC Therapeutics Inc.

SMART Medical Systems Ltd., fabricant de produits novateurs d'endoscopie gastro-intestinale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un financement de série B de 8 millions USD. Cette ronde de financement a été menée par Signet Healthcare Partners,...

VWR, acquise en 2017 par Avantor en tant que filiale détenue à part entière et leader mondial de la fourniture de solutions pour produits et services destinés à une clientèle de laboratoires et de producteurs, a annoncé aujourd'hui avoir atteint un...