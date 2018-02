Namirial Group ouvre une nouvelle filiale en Allemagne







Namirial Group, leader mondial de la gestion des transactions numériques (DTM - Digital Transaction Management), a ouvert une nouvelle filiale en Allemagne, Namirial Deutschland GmbH, en vue d'accélérer l'adoption de sa solution d'identification, d'authentification et de signature électronique. Il s'agit du 20[e] bureau de Namirial Group. Des millions de personnes utilisent chaque jour leur signature électronique grâce aux solutions de Namirial.

Namirial a recruté une équipe initiale de cadres chevronnés dans les secteurs de la vente, du développement commercial et du marketing. La filiale est dirigée par Johannes Leser, qui a rejoint la société en tant que directeur général, aux côtés d'Antonio Taurisano, lui-aussi directeur général de la gestion des transactions numériques de Namirial Group. L'équipe est également composée d'Irina Kulakova, consultante en solutions principale, de Ralph Maute, consultant en solutions principal, et de Joerg Lenz, directeur du marketing et des relations publiques. Ensemble, les membres de l'équipe initiale comptent plus de 60 ans d'expérience dans les solutions de gestion des transactions numériques. Leur nouveau bureau sera situé dans la région de Stuttgart.

Claudio Gabellini et Enrico Giacomelli, fondateurs et propriétaires de Namirial Group, commentent : « Depuis 2014, la réglementation eiDAS a considérablement développé notre activité en Europe. Notre clientèle en Allemagne et dans plusieurs pays voisins augmente très rapidement. Notre nouvelle filiale est une réponse naturelle à la demande croissante pour nos solutions et fait partie de notre stratégie de croissance durable à long terme. Notre dernière expansion fait suite à une année 2017 très fructueuse, marquée par le lancement réussi de notre solution d'intégration client numérique de bout en bout, comprenant une identification vidéo en direct pour les utilisateurs distants. »

Antonio Taurisano explique : « Nous sommes ravis d'avoir une équipe solide et expérimentée en contact avec nos clients actuels et potentiels et nos partenaires, capable de les guider dans leur parcours de transformation numérique. La réglementation eIDAS fournit une série de nouvelles options pour concevoir des processus qui sont à la fois économiques et conviviaux à travers tous les canaux. Des processus d'établissement de contrats et d'intégration des clients efficaces sont une priorité dans beaucoup d'entreprises. Les certificats qualifiés respectant la réglementation eIDAS sont indispensables dans de nombreux cas d'utilisation B2C et nous pouvons satisfaire tous les besoins pour assurer une gestion des transactions numériques fiable et conforme. »

Johannes Leser ajoute : « Le papier freine encore actuellement beaucoup trop les processus d'affaires. Nous sommes très heureux d'aider les clients et partenaires de Namirial avec nos compétences et notre expérience dans les processus, les technologies et les industries afin de supprimer le papier de leurs flux de travail de façon fiable et de fournir une expérience de signature engageante. Namirial propose la plateforme afin d'assurer la flexibilité de ces processus, notamment l'authentification et l'identification critiques et liées à la sécurité de ses utilisateurs. »

À propos de Namirial

Namirial est un chef de file dans le secteur de la sécurité de confiance pour la gestion des transactions numériques, proposant des solutions d'identification électronique, d'authentification multi-facteurs, de certificats numériques, de signature électronique, de facturation électronique et d'archivage électronique. La société a été certifiée pour de nombreux produits et services, y compris en tant que prestataire de services de confiance qualifié eIDAS. Namirial emploie plus de 350 personnes et traite plusieurs millions de transactions chaque jour. En plus de plusieurs bureaux en Italie, le groupe Namirial exploite plusieurs filiales en Autriche, au Brésil, en Allemagne et en Roumanie et est représenté aux États-Unis.

À la fin de l'année 2015, Namirial a acquis la société autrichienne Xyzmo, surtout connue pour son logiciel de signature biométrique manuscrite « Significant » qui est aujourd'hui installé dans plus de 375 000 lieux de travail. Namirial dispose actuellement d'un portefeuille complet de solutions de signature électronique répondant aux besoins de signatures à distance et offrant une suite de solutions hautement flexible pour une intégration transparente et entièrement en marque blanche.

Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse http://www.namirial.com/it/ ou suivez-nous sur LinkedIn et Facebook.

