ABAC Therapeutics annonce une série A de 16 millions d'euros pour le développement de solutions thérapeutiques destinées à lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques

Une contribution au développement de plusieurs nouveaux antibiotiques de première classe

ABAC Therapeutics (ABAC), chef de file dans le domaine des antibiotiques spécifiquement conçus pour les agents pathogènes, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds de série A pour un montant de 16 millions d'euros. Le financement a été assuré par Pontifax avec la participation du Global Health Science Fund (créé conjointement par Quark Venture Inc. et GF Securities), Caixa Capital Risc, le Debiopharm Innovation Fund et Ferrer, déjà investisseur dans la société.

ABAC se sert de sa plateforme de découverte brevetée PasNas afin d'identifier de nouveaux antibiotiques destinés spécifiquement à la lutte contre les agents pathogènes et d'éliminer de manière sélective des bactéries résistant à divers médicaments. Cette approche permet d'adopter de nouveaux modes d'action tout en minimisant l'impact sur la flore normale ainsi que la sélection de souches résistantes. La technologie a été développée à l'origine par les fondateurs d'ABAC, Albert Palomer et Domingo Gargallo-Viola.

Le principal programme d'ABAC cible l'Acinetobacter baumannii, un agent pathogène de plus en plus mortel, récemment désigné par l'Organisation mondiale de la Santé comme la menace bactériologique la plus urgente contre laquelle de nouveaux médicaments sont indispensables. La société a l'intention de consacrer les fonds provenant de la série A au programme Acinetobacter de sa clinique et d'élargir son portefeuille d'antibiotiques brevetés destinés spécifiquement à la lutte contre les agents pathogènes.

« De nouvelles approches thérapeutiques sont absolument nécessaires étant donné que la résistance aux antibiotiques ne cesse de croître », a averti Albert Palomer, le PDG d'ABAC. « Les antibiotiques destinés spécifiquement à la lutte contre les agents pathogènes représentent une nouvelle approche en matière de développement de médicaments anti-infectieux et ont le potentiel de donner naissance à une toute nouvelle génération d'antibiotiques Nous sommes ravis de figurer parmi les chefs de file dans ce domaine et nous sommes impatients de travailler avec différentes parties prenantes afin de libérer son potentiel perturbateur. »

« Le temps d'intégrer la médecine de précision au traitement des maladies infectieuses est venu. La recherche de nouveaux profils de produits cibles associée à la plateforme de découverte PasNas ouvre la voie à un nouveau paradigme de traitement des infections par l'intermédiaire d'agents antibactériens de précision. » a ajouté Domingo Gargallo-Viola, le directeur scientifique d'ABAC.

En parallèle à la levée de fonds, ABAC a annoncé que Silvia Noiman (Pontifax), Zafrira Avnur (Quark Venture Inc., qui représente le Global Health Science Fund), Carlos Esteban (Caixa Capital Risc), Bea Arnold (Debiopharm Innovation Fund) et Olga Fidalgo (Ferrer) intègreront le conseil d'administration aux côtés des fondateurs de la société Albert Palomer et Domingo Gargallo-Viola.

À propos des investisseurs de la série A

Le consortium de la levée de fonds de série A d'ABAC est constitué d'un mélange équilibré de fonds d'investissement en sciences de la vie et de partenaires pharmaceutiques stratégiques expérimentés.

Pontifax est un fonds de soins de santé basé en Israël axé sur l'investissement dans les sociétés des sciences de la vie regroupant des scientifiques et des entrepreneurs exceptionnels.

Global Health Science Fund, établi par Quark Venture et GF Securities en 2016, investit à l'échelle mondiale dans un portefeuille diversifié de sociétés innovantes des biotechnologies et des sciences de la santé qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits.

Caixa Capital Risc est la filiale de « la Caixa » dédiée au capital-risque et basée à Barcelone qui investit dans des technologies et des produits biopharmaceutiques révolutionnaires dans de multiples domaines liés à la maladie.

Ferrer est l'une des plus grandes entreprises espagnoles privées du secteur de la santé fortement engagée dans la stimulation de la recherche par l'intermédiaire d'investissements dans des opportunités d'affaires dans le domaine des sciences de la vie.

Debiopharm Innovation Fund, le fonds stratégique du groupe Debiopharm basé à Lausanne, investit dans des technologies innovantes dans le domaine de la santé et jouit d'une expertise exceptionnelle dans le domaine des maladies infectieuses.

