Mobiliya rejoint QuEST Global dans une aventure high-tech







BANGALORE, Inde, February 15, 2018

QuEST Global Services (QuEST), un leader mondial dans la prestation de solutions d'ingénierie haut de gamme, a annoncé l'acquisition de Mobiliya Technologies, basée à Pune, en Inde. Cette acquisition renforcera les capacités de QuEST Global dans les secteurs verticaux de l'industrie et du high-tech et ajoutera de nouvelles offres de services, notamment l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Il s'agit de la troisième acquisition réalisée par QuEST Global pour cet exercice financier, après l'acquisition de DETECH Fahrzeugentwicklung GmbH et d'IT Six Global, basées respectivement en Allemagne et en Roumanie.

Fondée en 2011 par Krish Kupathil, Mobiliya offre des services à ses clients reposant sur des technologies de pointe et des technologies émergentes telles que l'apprentissage profond, la réalité augmentée/mixte, l'Internet des objets, la robotique et la sécurité. Exerçant ses activités en Inde, en Corée du Sud, en Chine et en Amérique du Nord, Mobiliya sert des clients dans les secteurs de l'automobile, des soins de santé, des télécommunications, de l'énergie, des hautes technologies, de l'assurance et de la logistique.

Krish Kupathil, PDG de Mobiliya, fait remarquer : « Nous nous réjouissons de l'acquisition de Mobiliya par QuEST Global. Les capacités high-tech de Mobiliya, combinées à notre empreinte mondiale, ont accéléré la transformation numérique de nos clients. L'expertise et l'expérience en matière de nouvelles technologies qu'apporte Mobiliya seront parfaitement complémentaires des aptitudes éprouvées et des processus évolutifs de QuEST, et permettront de créer des offres de services formidables. »

Ajit Prabhu, PDG de QuEST Global, a déclaré : « Pour rester le fournisseur de solutions d'ingénierie de confiance de nos clients, nous cherchons constamment des talents d'ingénierie exceptionnels. L'ajout de Mobiliya dans nos rangs améliorera notre offre de capacités dans le domaine des hautes technologies. La relation de longue date que Mobiliya entretient avec des clients clés dans le secteur des hautes technologies continuera à renforcer et accroîtra considérablement les capacités des équipes de livraison de QuEST Global. Nous nous engageons à offrir des solutions d'entreprise innovantes à nos clients et à maintenir notre position de leader en tant que partenaire d'ingénierie.

À propos de QuEST Global

QuEST Global est un fournisseur mondial axé sur les solutions d'ingénierie qui dispose d'une expérience avérée de 20 ans et répond aux besoins en matière de développement de produits et d'ingénierie de production d'entreprises de haute technologie, dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de l'aérospatiale et de la défense, des hautes technologies et de l'industrie, des dispositifs médicaux, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'énergie et du transport. L'entreprise offre des solutions de mécanique, d'électricité, d'électronique, d'intégration, de logiciels d'ingénierie, d'analyse d'ingénierie, d'ingénierie de fabrication et de transformation de la chaîne logistique à travers tout le cycle de vie de l'ingénierie.

