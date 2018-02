Le nouveau projet immobilier européen d'Elena Baturina développé par le célèbre architecte Ricardo Bofill







En juillet 2018, les structures de la femme d'affaires internationale Elena Baturina lanceront la construction d'un bâtiment résidentiel haut de gamme à Limassol, Chypre. Comme il a déjà été annoncé, l'investissement global s'élèvera à 40 millions d'euros. La parcelle d'une superficie de 4 600 mètres carrés située en bord de mer à proximité immédiate du centre-ville et des quartiers touristiques populaires a été achetée en novembre 2016. La décision de l'utiliser pour un projet résidentiel haut de gamme s'est faite peu de temps après.

Le nouvel aménagement résidentiel sera baptisé « Symbol » en hommage à l'intention des créateurs d'ériger un nouveau symbole architectural de Limassol. La femme d'affaires s'est tournée vers le célèbre architecte espagnol Ricardo Bofill et son studio d'architecture « Taller de Arquitectura » pour développer ce projet architectural en se basant sur sa longue collaboration avec lui. À la fin des années 2000, Bofill a travaillé en tant que consultant pour la création d'une grande holding de construction détenue par Baturina, en lien avec plusieurs projets résidentiels bien avancés pour la Russie de cette époque.

Les structures de Baturina à Chypre ont déjà présenté aux autorités de Limassol leur concept de bâtiment à 12 étages, totalisant plus de 7 000 mètres carrés avec des terrasses spacieuses à chaque étage. Le concept offre une souplesse d'aménagement permettant des variations quant à la taille de l'appartement et la typologie et offre des vues dégagées sur la mer. Le bâtiment est atypique de par sa volumétrie et sa façade vitrée reflétant la mer.

Dans le domaine du développement, le bâtiment sera notamment doté d'un parking souterrain, d'un espace santé et fitness, d'aires de jeux, d'une piscine et d'un jardin privatif. Selon Gennady Terebkov, l'attaché de presse d'Elena Baturina, « Les solutions architecturales, l'emplacement et les avantages uniques offerts aux résidents font de ce projet un des symboles de Limassol. La construction de Chypre est une autre étape des activités de développement d'Elena Baturina en Europe. Celles-ci constituent une part importante de son activité internationale ».

Après avoir vendu sa société de construction russe en 2011, Baturina a déplacé son activité en Europe. Depuis lors, elle a participé à divers projets commerciaux fructueux : une chaîne d'hôtels (en Irlande, Autriche, République Tchèque et Russie), des participations dans le secteur de l'énergie renouvelable (Italie et Grèce), une entreprise de construction de membranes (Allemagne) ainsi qu'un projet de développement aux États-Unis. Par ailleurs, elle a investi dans plusieurs fonds d'investissement immobilier axés sur le développement et la construction de projets commerciaux et résidentiels au Royaume-Uni et aux États-Unis.

