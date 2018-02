Deux éminents avocats spécialistes des marchés des capitaux rejoignent le bureau de Milbank à Londres







Apostolos Gkoutzinis et Rebecca Marques apportent leur vaste expertise en matière de financement à effet de levier à haut rendement

LONDRES, 15 février 2018 /PRNewswire/ -- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP est heureux d'annoncer qu'Apostolos Gkoutzinis et Rebecca Marques ont rejoint le bureau londonien du cabinet en tant que partenaires.

M. Gkoutzinis est l'un des plus éminents avocats spécialisés dans les marchés des capitaux en Europe, principalement connu pour son expertise des transactions à haut rendement et des dossiers complexes liés au système financier et banquier grec. Il a une expérience toute particulière en matière de financements à effet de levier à haut rendement et de rachats par endettement pour les entreprises, les commanditaires de capitaux privés et les banques d'investissement. Il est également connu pour son expertise d'un large éventail de domaines, de la gestion du passif à la restructuration en passant par les transactions de capitaux propres. En Grèce, où il exerce l'une des pratiques juridiques internationales les plus réputées, M. Gkoutzinis a participé à une longue liste de grandes introductions en bourse internationales, d'emprunts à haut rendement, de restructurations financières et de recapitalisations complexes depuis 2005. Il a été désigné avocat en droit financier de l'année 2015 pour son travail sur la recapitalisation du système bancaire grec et a été inclus dans la liste des « 40 étoiles montantes de la profession juridique de moins de 40 ans », dressée par Financial News cette même année.

Mlle Marques apporte une vaste expertise à Milbank à travers tout un éventail de transactions sur titres internationales, représentant des émetteurs, des commanditaires et des souscripteurs. Sa pratique englobe une vaste expérience en matière de titres d'emprunt à rendement élevé pour les rachats de sociétés et les rachats par endettement, de transactions sur les marchés des capitaux et de gestion du passif.

« Londres a été un important moteur de la croissance et de la réussite du cabinet. Apostolos et Rebecca sont deux nouveaux ajouts exceptionnels à notre bureau de Londres, faisant suite à notre annonce de l'ajout de quatre partenaires chargés de la restructuration financière, et viennent consolider nos ambitions à Londres et à l'échelle mondiale afin d'offrir à nos clients un accès d'une profondeur et d'une étendue inégalées aux questions de finance et de restructuration financière les plus complexes. Nous nous réjouissons également de pouvoir désormais offrir à nos clients l'une des plus éminentes pratiques grecques de tous les cabinets de droit international. Nous sommes ravis d'accueillir Apostolos et Rebecca dans le cabinet », a déclaré Scott A. Edelman, président du conseil de Milbank.

Marcelo Mottesi, directeur du groupe Global Capital Markets de Milbank, a ajouté : « Apostolos et Rebecca seront d'excellents atouts pour notre cabinet. Avec Apostolos et Rebecca, nous allons établir l'une des plus grandes offres paneuropéennes et transatlantiques sur les marchés des capitaux à Londres. Nous sommes heureux de les accueillir au sein de notre équipe et avons hâte d'offrir à nos clients une offre de premier plan avec une expertise inégalée des deux côtés de l'Atlantique. »

« Ces dernières années, Milbank a joué un rôle crucial en conseillant certaines des opérations les plus grandes et les plus complexes sur les marchés des capitaux et en matière de financements à effet de levier. La venue d'Apostolos et de Rebecca vient élargir nos capacités existantes de premier ordre à Londres et aux États-Unis », a déclaré Marc Hanrahan, président mondial du groupe Leveraged Finance du cabinet.

« En combinant la pratique de premier plan d'Apostolos et de Rebecca sur les marchés des capitaux, particulièrement en ce qui concerne les titres d'emprunt à rendement élevé, avec notre pratique de financement à effet de levier, nous allons établir la meilleure offre de sa catégorie pour nos clients, tant pour les prêts que pour les obligations », a ajouté Suhrud Mehta, partenaire et directeur adjoint du bureau londonien de Milbank. « Notre offre financière existante constitue une référence, ayant conseillé certaines des transactions transfrontalières les plus innovantes et les plus complexes des marchés. Alors qu'Apostolos et Rebecca nous rejoignent à Londres, nous allons pouvoir offrir à nos clients de la finance une profondeur inégalée avec notre offre financière paneuropéenne et transatlantique. »

« Selon moi, Milbank possède l'une des meilleures pratiques de finance internationale intégrée dans les domaines du financement à effet de levier, des marchés de capitaux, de la finance structurée ainsi que des projets et des produits de crédit complexes », a déclaré M. Gkoutzinis. « La réputation exceptionnelle du cabinet dans le domaine financier trouve un écho particulier chez moi, et Rebecca et moi-même nous réjouissons de rejoindre cette équipe fantastique afin de mettre à profit la plateforme internationale et les ressources du cabinet. »

M. Gkoutzinis rejoint Milbank depuis Shearman & Sterling, où il était responsable des marchés des capitaux européens. Il a obtenu une maîtrise en droit à la Harvard Law School, un doctorat et une maîtrise en droit à l'Université de Londres et une licence en droit à l'université Aristote de Thessalonique.

Mlle Marques vient également de Shearman & Sterling. Elle a obtenu son doctorat et sa maîtrise en droit à la Duke University School of Law.

La pratique de financement à effet de levier et de marchés des capitaux de Milbank est reconnue dans le monde entier comme étant l'un des rares véritables fournisseurs de conseils juridiques transfrontaliers intégrés à travers toute la structure du capital, avec une longue tradition visant à conseiller les financements de premier plan et les « premiers du genre ». L'équipe de Milbank est régulièrement classée no 1 par les plus grandes revues du secteur, notamment IFLR, Euromoney, Chambers et Legal500.

