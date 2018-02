Avis aux médias - Dépôt d'un projet de loi concernant l'accessibilité de certains documents







QUÉBEC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Mme Kathleen Weil, tiendra un point de presse à la suite de la présentation à l'Assemblée nationale prévue aujourd'hui du projet de loi Loi concernant l'accessibilité de certains documents du Conseil exécutif ou qui lui sont destinés.

Date : 15 février 2018 Heure : 11 h 30 ** Endroit : Foyer du hall de l'hôtel du Parlement

Assemblée nationale du Québec



** Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie dudit projet de loi

Source :

Laurence Tôth

Attachée de presse

Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

418 473-8154

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des Institutions démocratiques

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 18:00 et diffusé par :