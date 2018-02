Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Mme Dominique Savoie est nommée, à compter du 19 février 2018, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mme Savoie est actuellement administratrice d'État affectée auprès du secrétaire général du ministère du Conseil exécutif.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Robert Keating est nommé, à compter du 12 mars 2018, sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. Keating est actuellement sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Régie de l'énergie

Mme Diane Jean est nommée de nouveau régisseuse et présidente de la Régie de l'énergie.

Mme Esther Falardeau est nommée, à compter du 26 février 2018, régisseuse de cette régie. Mme Falardeau est actuellement consultante en tarification et réglementation de l'énergie en pratique privée.

M. François Émond est nommé, à compter du 19 février 2018, régisseur de cette régie. M. Émond est actuellement directeur de cabinet du président du Conseil du trésor.

M. Nicolas Roy est nommé, à compter du 26 février 2018, régisseur de cette même régie. M. Roy est actuellement avocat associé au sein de la firme Dentons Canada.

La Financière agricole du Québec

M. Jean-François Brouard est nommé de nouveau vice-président de La Financière agricole du Québec.

M. Richard Laroche est nommé, à compter du 26 février 2018, vice-président de La Financière agricole du Québec. M. Laroche est actuellement directeur général de l'administration à cette société.

Tribunal administratif du Québec

Mme Annick Guérard-Kerhulu est nommée, à compter du 26 février 2018, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires économiques. Mme Guérard-Kerhulu est actuellement avocate à la Direction de l'indemnisation du Groupe Promutuel Fédération des sociétés mutuelles d'assurance générale.

M. Mario St-Pierre est nommé, à compter du 19 mars 2018, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section du territoire et de l'environnement. M. St-Pierre est actuellement secrétaire général et avocat général à la société de l'Administration de pilotage des Laurentides.

Mme Linda Garand est nommée membre médecin à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Garand est médecin de l'aviation et en santé au travail au sein de la société Air Canada.

Hydro-Québec

M. Michael D. Penner est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

M. Jean-Claude Dufour est nommé membre du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.

Office des professions du Québec

Mmes Mareine Gervais Cloutier et Mariama Zhouri sont nommées membres de l'Office des professions du Québec.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Christine Fortin est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Mme Cynthia Harvey ainsi que MM. Pierre Dostie et Pascal Sirois sont nommés membres du conseil d'administration de cette université.

