Nominations au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

OTTAWA, le 14 févr. 2018 /CNW/ - Au Canada, nous savons que la diversité fait notre force. Dans nos collectivités, nos écoles, nos entreprises ou nos laboratoires, nous croyons que la multiplicité des points de vue est source de plus grandes connaissances, d'innovation accrue et de prospérité pour tous.

Il en va de même au sein de nos organes directeurs : les commissions et les conseils qui supervisent les institutions publiques au service des Canadiens. La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui la nomination de nouveaux membres et la reconduction du mandat de membres existants au conseil d'administration du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Ces membres sont :

John Baker , président et chef de la direction, D2L (mandat renouvelé)

, président et chef de la direction, D2L (mandat renouvelé) Catherine Beaudry , professeure à Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en création, développement et commercialisation de l'innovation

, professeure à Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire de recherche du en création, développement et commercialisation de l'innovation Frédéric Bouchard, professeur et doyen de la Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal

Neil Cooke , expert-conseil en éducation (mandat renouvelé)

, expert-conseil en éducation (mandat renouvelé) Martha Crago , vice-rectrice à la recherche et à l'innovation, Université McGill

, vice-rectrice à la recherche et à l'innovation, Université McGill Robin Craig , gestionnaire principale, Institut de la santé des Autochtones, Instituts de recherche en santé du Canada

, gestionnaire principale, Institut de la santé des Autochtones, Instituts de recherche en santé du Donald Desserud , professeur, Université de l'Île-du-Prince-Édouard

, professeur, Université de l'Île-du-Prince-Édouard Cinthia Duclos , professeure assistante, Université Laval

, professeure assistante, Université Karen R. Grant , chercheuse principale, Université du Manitoba

, chercheuse principale, Université du Åsa Kachan, directrice générale et bibliothécaire en chef, Bibliothèques publiques d' Halifax

Normand Labrie , doyen associé, Programmes, Institut d'études pédagogiques de l' Ontario , Université de Toronto

, doyen associé, Programmes, Institut d'études pédagogiques de l' , Université de Claudia Malacrida , professeure et directrice de département, Université de Lethbridge

, professeure et directrice de département, Université de Taylor Owen , professeur adjoint, Université de la Colombie-Britannique

, professeur adjoint, Université de la Colombie-Britannique Carmen Robertson , professeure, Université de Regina

, professeure, Université de Regina Anoush Terjanian , directrice de programme, Social Science Research Council des États-Unis

Le CRSH est l'organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche de niveau postsecondaire ainsi que la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines. L'organisme joue un rôle de premier plan dans le milieu canadien de la recherche et des sciences et s'engage à favoriser une plus grande équité, diversité et inclusion en sciences. Le CRSH investit plus de 350 millions de dollars par année à l'appui de plus de 8 000 étudiants des cycles supérieurs et de près de 14 000 chercheurs.

« Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'une reconduction de mandat au sein du conseil d'administration du Conseil de recherches en sciences humaines. Cette impressionnante liste de candidats aux divers horizons aidera le conseil d'administration à rehausser son appui envers les spécialistes et les chercheurs en sciences sociales qui repoussent les frontières du savoir et contribuent à améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure. »

-- La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan

Le rôle du conseil d'administration du CRSH est de promouvoir et de soutenir la recherche et l'érudition dans le domaine des sciences humaines. Les membres du conseil d'administration se réunissent régulièrement pour établir les priorités concernant les politiques et les programmes du CRSH, et établir les budgets.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Dans le cadre de cette approche, le gouvernement cherche à obtenir la parité hommes-femmes et fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui mène à la recommandation de candidats aux compétences exceptionnelles reflétant l'essence de la diversité du Canada .

a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Dans le cadre de cette approche, le gouvernement cherche à obtenir la parité hommes-femmes et fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui mène à la recommandation de candidats aux compétences exceptionnelles reflétant l'essence de la diversité du . Les mandats de ces nominations s'échelonnent sur des périodes allant de deux à trois ans.

