Coalition La culture, le coeur du Québec - Un appel à la mobilisation pour un réinvestissement en culture

QUÉBEC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Un an après sa création, la Coalition La culture, le coeur du Québec donnait rendez-vous ce midi aux artistes et aux travailleurs culturels devant l'Assemblée nationale pour rappeler l'importance et l'urgence d'un réinvestissement massif dans la culture et le souhait de voir 2 % du budget du Québec lui être alloué.

Consciente du momentum que représentent la préparation du budget et l'imminence d'une nouvelle Politique québécoise de la culture, la Coalition redouble d'efforts pour rappeler aux élus le rôle et l'apport des arts et de la culture dans la société, et milite pour que les gens qui y oeuvrent bénéficient de conditions décentes.

« Bien que nous soyons tous prompts à nous réjouir de la qualité de la production artistique québécoise, nous sommes encore trop peu conscients de la précarité que vivent les artistes et les travailleurs culturels qui la portent. Depuis 2011, leur rémunération a diminué en termes relatifs et, dans certains secteurs, ils sont presque trois fois plus nombreux qu'en 1990 à occuper plus d'un emploi », a souligné Julie-Anne Richard, directrice générale du Réseau indépendant des diffuseurs d'évènements artistiques unis (RIDEAU), première des quatre porte-paroles de la Coalition à s'adresser aux quelque 300 personnes réunies pour manifester leur soutien.

Pour son homologue Gilles Charland, de l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), « la nouvelle Politique québécoise ne peut faire l'économie d'un plan d'action interministériel en ressources humaines comme le démontre le mémoire commandé par la Coalition La culture, le coeur du Québec et rendu public il y a quelques jours. »

« Partout sur le territoire du Québec, dans toutes les régions, les arts et la culture contribuent à la qualité de vie. Le réinvestissement réclamé constitue donc pour le gouvernement une occasion de réitérer sa volonté d'assurer le plein développement de tout le Québec », a fait remarquer Christine Bouchard, directrice générale d'En Piste, regroupement national des arts du cirque, réaffirmant l'appui de la Coalition à la ministre de la Culture, Marie Montpetit.

« L'apport des arts et de la culture à la société n'est plus à démontrer et nous devons tous, quels que soient nos champs d'activité ou nos responsabilités, en défendre la valeur de ferment identitaire, de liant social et de catalyseur économique », a conclu Fabienne Cabado, directrice générale du Regroupement québécois de la danse (RQD), invitant l'assemblée à continuer de porter le flambeau et exhortant les élus, gens d'affaires et autres citoyens à défendre la cause des arts et de la culture.

Contexte

La Coalition La culture, le coeur du Québec est née des suites de la campagne La culture, le coeur du Québec - Pour des carrières durables en culture, lancée le 14 février 2017 pour protester du fait qu'aucun représentant de la culture n'était invité au Rendez-vous national de la main-d'oeuvre ni à siéger à la Commission des partenaires du marché du travail. Menée par un comité directeur composé des représentants d'une dizaine d'organismes membres, elle regroupe à ce jour 44 organismes et représente quelque 150 000 artistes et travailleurs culturels. Par cette Coalition, le milieu artistique et culturel s'unit pour militer en faveur de meilleures conditions pour les ressources humaines en culture.

Le comité directeur

Christine Bouchard |En Piste - regroupement national des arts du cirque

Fabienne Cabado | Regroupement québécois de la danse

Louise Chapados | Conseil des métiers d'art du Québec

Gilles Charland | Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son

Bastien Gilbert | Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

Isabelle L'Italien | Conseil québécois des arts médiatiques

Sylvie Meste | Conseil québécois du théâtre

Sonia Pelletier | Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

Julie-Anne Richard | Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

Josée Tremblay | Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

Dominic Trudel | Conseil québécois de la musique

Autres organismes membres de la Coalition La culture, le coeur du Québec

Association des libraires du Québec

Association des professionnels de l'édition musicale

Association des professionnels de l'industrie de l'humour

Association des professionnels des arts de la scène du Québec

Association québécoise des marionnettistes

Centre québécois de l'institut canadien des technologies scénographiques

Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Conseil de la culture de l'Estrie

Conseil de la culture de la Gaspésie

Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent

Conseil québécois du patrimoine vivant

Conseil régional de la culture de Laval

Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord

Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, Arrimage

Culture Centre-du-Québec

Culture Lanaudière

Culture Laurentides

Culture Mauricie

Culture Montérégie

Culture Outaouais

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Diversité artistique Montréal

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

Illustration Québec

La danse sur les routes

Regroupement des artistes en arts visuels du Québec

Regroupement du conte du Québec

Réseau d'enseignement de la danse

Société de développement des périodiques culturels québécois

Société des musées du Québec

Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec

Théâtres Unis Enfance Jeunesse

Union des écrivaines et des écrivains du Québec

