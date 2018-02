Nominations au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada







OTTAWA, le 14 févr. 2018 /CNW/ - Au Canada, nous savons que la diversité fait notre force. Dans nos collectivités, nos écoles, nos entreprises ou nos laboratoires, nous croyons que la multiplicité des points de vue est source de plus grandes connaissances, d'innovation accrue et de prospérité pour tous.

Il en va de même au sein de nos organes directeurs : les commissions et les conseils qui supervisent les institutions publiques au service des Canadiens. La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui la nomination de nouveaux membres et la reconduction du mandat d'un membre au Conseil du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Ces membres sont :

Christine Allen , professeure et titulaire de la chaire de recherche GlaxoSmithKline en pharmacie et administration des médicaments à la Faculté de pharmacie Leslie Dan , Université de Toronto

Anne Condon , professeure, Sciences informatiques, Université de la Colombie-Britannique

, professeure, Sciences informatiques, Université de la Colombie-Britannique Nancy Déziel, directrice générale, Centre national en électrochimie et en technologies environnementales; membre de la Commission consultative du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches; et conseillère municipale du district de la Rivière à Shawinigan

Karen Dodds , ancienne sous-ministre adjointe à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada (retraitée)

Anas El-Aneed , professeur agrégé, Sciences de la santé, Université de la Saskatchewan

, professeur agrégé, Sciences de la santé, Université de la Brian Fisher , professeur, École des arts interactifs et de la technologie, Université Simon-Fraser, et codirecteur du Centre interdisciplinaire des médias et graphismes, Université de la Colombie-Britannique

Zachary Hudson , professeur agrégé et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la chimie durable, Université de la Colombie-Britannique

Digvir Jayas, vice-président (Recherche et international), professeur, Génie agricole, Université du Manitoba (mandat renouvelé)

(mandat renouvelé) Jeremy Kerr , professeur, Biologie, Université d' Ottawa

Sophie LaRochelle , professeure et titulaire d'une chaire de recherche du Canada , Université Laval

Tanya McDonald , vice-présidente (Avancement), Collège Olds

, vice-présidente (Avancement), Collège Olds Douglas Muzyka , ancien vice-président principal et dirigeant principal des sciences et de la technologie, DuPont (retraité)

, ancien vice-président principal et dirigeant principal des sciences et de la technologie, DuPont (retraité) Misheck Mwaba, vice-président (Enseignement), Collège Bow Valley

Helge Seetzen, fondateur et président-directeur général, TandemLaunch

Kevin Vessey , professeur, Département de biologie, Université Saint Mary's

Le CRSNG est l'organisme subventionnaire fédéral qui aide à faire du Canada un pays de découvreurs et d'innovateurs, au profit de tous les Canadiens. L'organisme joue un rôle de premier plan dans le milieu canadien de la recherche et des sciences. Le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars par année dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada.

Citations

« Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les membres, nouveaux et anciens, du conseil d'administration du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Ils proviennent de divers secteurs de la communauté de recherche, et leur riche expérience aidera sûrement le Conseil à générer des idées novatrices qui renforceront la réputation de notre pays en tant que chef de file mondial dans le domaine de la recherche. »

-- La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan

Les faits en bref

L'organe directeur du CRSNG est un conseil composé de 18 Canadiens distingués. Le Conseil reçoit des avis de la part de divers comités permanents et consultatifs qui sont guidés par un processus d'évaluation par les pairs.

reçoit des avis de la part de divers comités permanents et consultatifs qui sont guidés par un processus d'évaluation par les pairs. En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Dans le cadre de cette approche, le gouvernement cherche à obtenir la parité hommes-femmes et fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui mène à la recommandation de candidats aux compétences exceptionnelles reflétant l'essence de la diversité du Canada .

a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Dans le cadre de cette approche, le gouvernement cherche à obtenir la parité hommes-femmes et fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui mène à la recommandation de candidats aux compétences exceptionnelles reflétant l'essence de la diversité du . Les mandats de ces nominations s'échelonnent sur des périodes allant de deux à trois ans.

