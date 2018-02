Plan de soutien aux investissements en agriculture - Le ministre Lessard heureux de l'engouement des producteurs







QUÉBEC, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, se réjouit de l'immense popularité que connaît parmi les entreprises agricoles le Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l'adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique.

En effet, près de 3 000 inscriptions ont été reçues à ce jour. De ce nombre, plus de 1 400 avis de recevabilité ont déjà été envoyés ou seront envoyés sous peu aux producteurs. Le ministre tient à rassurer les entreprises qui n'ont pas encore reçu un tel avis que le traitement des demandes se poursuit en fonction de leur date de réception. Une lettre sera envoyée pour chaque projet, qu'il soit recevable ou non dans le cadre des programmes du plan de soutien. Cependant, étant donné le fort volume de demandes, des délais sont à prévoir.

Il est d'ailleurs important de souligner que la période de six mois prévue pour déposer une demande d'aide financière complète débutera à compter de la réception de l'avis de recevabilité et tiendra compte des étapes nécessaires que doivent franchir les demandeurs pour mener à bien leur projet. En attendant, ces derniers peuvent communiquer avec le réseau Agriconseils de leur région pour entreprendre la réalisation d'un diagnostic et d'un plan d'action. De plus, ils peuvent consulter le « Guide du demandeur » disponible dans le site Web du Ministère.

Citation :

« En se modernisant dans les domaines du bien-être animal et de l'efficacité énergétique, les entreprises agricoles québécoises renforcent leur compétitivité et répondent aux attentes des consommateurs. Je suis convaincu que ces mesures d'aide financière permettront au Québec de maintenir sa réputation exceptionnelle en ce qui concerne ses pratiques agricoles, la qualité de ses produits et sa capacité à innover dans le domaine bioalimentaire. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Le Plan de soutien aux investissements en agriculture visant le bien-être animal et l'efficacité énergétique prévoit 95 millions de dollars sur une période de 5 ans, soit de 2017 à 2022.

Bonification de l'aide aux services-conseils en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique;



Appui aux investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique;



Soutien au financement des investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique.

Tous les secteurs de production ont accès à l'un ou à l'autre des programmes offerts.

Parmi les demandes reçues :

50 % proviennent du secteur de la production laitière;



20 % proviennent du secteur porcin;



11 % proviennent du secteur des bovins de boucherie;



11 % proviennent du secteur des productions végétales;



8 % proviennent d'autres secteurs de production animale.

Liens connexes :

Réseau Agriconseils : www.agriconseils.qc.ca.

Plan de soutien aux investissements en agriculture visant le bien-être animal et l'efficacité énergétique : www.mapaq.gouv.qc.ca/planinvestissements.

Guide du demandeur : www.mapaq.gouv.qc.ca/guidedudemandeur.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 16:00 et diffusé par :