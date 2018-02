Terry Mirza de Compugen se joint au « Canadian Cloud Council »







RICHMOND HILL, Ontario, 14 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compugen est fière d'annoncer que Terry Mirza, Vice-président des ventes, de l'Ouest du Canada et des États-Unis, s'est joint au Canadian Cloud Council , une association indépendante à but non lucratif axée sur la création d'un écosystème technologique ouvert, accessible et sécurisé. L'adhésion au « Canadian Cloud Council » devrait renforcer l'intelligence commerciale de Compugen, les relations avec l'industrie et les capacités commerciales de Compugen, fournissant à nos clients les outils nécessaires pour tirer parti de la technologie comme mécanisme de croissance et de distinction des valeurs.

« En se joignant au Conseil, M. Mirza positionne Compugen parmi des visionnaires dotés d'un sens pratique, déjà au Conseil, y compris des représentants d'organismes gouvernementaux et des agences gouvernementales, de grands intérêts technologiques et d'exploitation de ressources, des entreprises dynamiques, des établissements d'enseignement, des penseurs, des journalistes et des décideurs faisant preuve d' un grand intérêt dans le développement du rôle social positif de la technologie tout en protégeant la vie privée, la sécurité et l'engagement démocratique », a déclaré Robert Brennan Hart, Fondateur et Chef de la direction du « Canadian Cloud Council ».

« Compugen est impatiente d'apprendre et de partager avec le Conseil ses idées sur la façon de stimuler l'innovation par la technologie dans des secteurs d'activités où nous avons acquis une compréhension profonde et élargie des défis et des limites aux approches traditionnelles, par exemple, la gestion des services informatiques dans de vastes géographies canadiennes, tout en apportant à nos clients les meilleures idées exprimées par l'éventail d'expérience représentée par les membres du Conseil », a déclaré M. Mirza.

« M. Mirza apporte au conseil un sens créatif à la résolution de problèmes et un engagement à renforcer le paysage concurrentiel pour les petites et moyennes entreprises grâce à un usage intelligent de la technologie », conclut Hart.

« La participation de Monsieur Mirza au Canadian Cloud Council appuie les efforts continus de Compugen - par l'entremise de ses membres dans des organismes tels que Kamloops Innovation et C21 Canada - pour favoriser l'éducation et l'innovation en haute technologie et créer de bons emplois dans tous nos marchés régionaux et nationaux », disait Harry Zarek, Président et Chef de la direction, Compugen Inc.

À propos du « Canadian Cloud Council »

Fondé par Robert Brennan Hart en 2011 pour encourager une meilleure commercialisation des grandes idées technologiques du Canada, le « Canadian Cloud Council » éduque les entreprises canadiennes dans l'approche de processus efficaces de gestion du changement culturel afin que le « cloud » soit provisionné et opérationnel dans un environnement unifié, mesuré et rentable pour un retour sur investissement. Le Conseil encourage une distribution partagée et ouverte d'idées, de théories et de méthodes pratiques d'exploitation des technologies pour le bien public. La vision du « Canadian Cloud Council » est de donner à ses membres un aperçu intègre et impartial, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions dans un monde d'évolution socio-technologique hyper-accélérée.

À propos de Compugen

Compugen, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services de TI au Canada, travaille avec des moyennes et grandes entreprises pour les aider à maximiser la valeur commerciale de leur investissement en technologie de l'information.

La qualité de service reconnue de Compugen, sa profondeur inégalée et sa vaste expertise technique ainsi que son empreinte nationale en font le partenaire de choix des entreprises et des organisations gouvernementales canadiennes depuis plus de 35 ans. www.compugen.com

Simplifier la question de technologie... ensemble.

RENSEIGNEMENTS

Contact, Press Only

Donald Anderson

Corporate Communications Manager

Compugen Inc.

Phone: (905) 695-5930

Email: danderson@compugen.com

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 16:03 et diffusé par :