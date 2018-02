Encore plus facile de voyager en Europe grâce à Air Transat - De nouveaux vols intérieurs offrent plus de flexibilité aux voyageurs







MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Air Transat, le plus important transporteur aérien canadien spécialisé dans le voyage vacances, est heureux d'annoncer aux voyageurs des régions de Calgary, de Vancouver et de Québec qu'une offre bonifiée de vols intérieurs facilitera la planification de leur prochaine escapade en Europe cet été. En effet, ils auront accès à plus de 10 nouvelles destinations européennes grâce à la flexibilité des vols intérieurs d'Air Transat via Montréal et Toronto.

«?Depuis plus de 30 ans, Air Transat est le transporteur vacances de choix pour les Canadiens qui souhaitent se rendre en Europe?», soutient Annick Guérard, chef des opérations de Transat. «?Nos vols intérieurs sont très appréciés des voyageurs, puisqu'ils leur offrent plus de choix ainsi que la flexibilité nécessaire pour planifier facilement leurs vacances de rêve en Europe. Cet avantage nous permet également de renforcer notre position de leader sur le marché transatlantique, car grâce à Transat, un plus grand nombre de voyageurs profite de l'expérience en vol unique vers l'Europe?», explique-t-elle.

De nouvelles destinations européennes au départ de l'Ouest et de Québec

Les voyageurs de la grande région de Calgary seront heureux d'apprendre qu'ils auront accès à 23 destinations en Europe avec Air Transat, dont huit nouvelles via Montréal : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse (France), Bruxelles (Belgique) et finalement Madrid et Malaga (Espagne). De plus, des vols supplémentaires ont été ajoutés vers des destinations populaires existantes via Montréal ou Toronto, soit Lisbonne et Porto (Portugal), Barcelone (Espagne), Rome (Italie), Athènes (Grèce), Paris (France), Dublin (Irlande), Londres et Glasgow (Royaume-Uni).

Au départ de Vancouver, ce sont trois nouvelles destinations via Montréal qui s'ajoutent à l'été 2018, soit Nantes et Toulouse (France), ainsi que Malaga (Espagne). Les voyageurs de Vancouver pourront donc choisir parmi un total de 25 régions à explorer. Finalement, les gens de Québec pourront maintenant se rendre, via Montréal, à Madrid et à Nice, tout en profitant de plus de vols vers Paris, Bordeaux, Bruxelles et Prague (République tchèque).

Rappelons que les passagers d'Air Transat bénéficient de l'option multi-destinations, grâce à laquelle il est possible d'atterrir dans une ville européenne et de décoller d'une autre sans frais supplémentaires. Une manière simple et abordable pour les vacanciers canadiens de découvrir encore plus de destinations et d'optimiser leur itinéraire.

Encore plus facile de découvrir le Canada avec Air Transat

Tous les voyageurs n'ont pas eu l'occasion de profiter du 150e anniversaire de la Confédération canadienne pour visiter le pays d'un océan à l'autre. C'est pourquoi Air Transat leur facilitera la vie en inaugurant une nouvelle route entre Calgary et Montréal qui sera desservie par trois vols hebdomadaires au plus fort de la saison. Les liaisons entre d'autres grandes villes sont également bonifiées, comme Montréal et Québec (quatre fois par semaine), ainsi que Toronto et Vancouver (trois fois par semaine).

De plus, tous ceux qui voyagent avec Air Transat pourront apprécier la qualité du service à bord, qui a valu à l'entreprise d'être classée deuxième meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie vacances par Skytrax. Avec Air Transat, les vacances commencent avant même d'arriver à destination, et ce, grâce à notre personnel attentionné, le confort à bord des appareils, les surclassements à Option Plus et à la Classe Club. De plus, les familles profitent d'avantages spéciaux dont l'enregistrement et l'embarquement prioritaires et les petits voyageurs vivent une expérience voyage encore plus agréable grâce au Club Enfants.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur spécialisé dans les voyages vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans 26 pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte près de 4,5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3?000 personnes et exploite une flotte de petits porteurs Boeing et de gros porteurs Airbus. En 2017, Air Transat a mérité le titre de meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord dans la catégorie vacances pour une sixième année consécutive, d'après un classement établi par Skytrax. Les efforts soutenus pour réduire son empreinte environnementale lui ont valu de nombreuses distinctions au cours des dernières années. Ainsi, depuis 2011, elle se classe dans le top 20 mondial de l'indice Atmosfair Airline pour sa performance en matière d'efficacité énergétique. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

