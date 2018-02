« Porsche : 70 ans de voitures de sport », une exposition au Salon international de l'auto du Canada







Les Porsche classiques : un aperçu des 70 ans de la marque et une fenêtre sur l'avenir

TORONTO, le 14 févr. 2018 /CNW/ - Automobiles Porsche Canada, Ltée, a le plaisir de dévoiler une exposition spéciale au Salon international de l'auto du Canada en hommage à « Porsche : 70 ans de voitures de sport ». Cette exposition unique permettra aux visiteurs de découvrir les Porsche classiques qui ont marqué les 70 ans d'histoire de la marque. En outre, l'exposition ouvrira une fenêtre sur l'avenir des Porsche de sport en présentant une maquette de la Mission E, la première voiture à propulsion purement électrique produite à Zuffenhausen.

« Nous allons célébrer 'Porsche : 70 ans de voitures de sport' tout au long de l'année partout dans le monde et nous sommes ravis de présenter cette exposition au Salon international de l'auto du Canada », a déclaré Achim Stejskal, directeur du Musée Porsche et des Relations publiques historiques. « L'exposition illustre l'excellence technique que renferme ce portefeuille historique et explique l'évolution réfléchie de la marque qui vise à maintenir la fascination Porsche au-delà d'une autre période de 70 ans. »

L'exposition inclut des Porsche qui couvrent plusieurs générations, notamment les 356, 912, 911 (930) Turbo, Carrera GT et 918 Spyder. Elle présente aussi une maquette de l'étude concept Mission E qui intègre un captivant élément de réalité virtuelle. Ouverte à tous les visiteurs du Salon, du 16 au 25 février 2018, l'exposition est présentée au Palais des congrès du Toronto métropolitain, North Hall, Niveau 100.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2017, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 249 véhicules en sol canadien, une hausse de 17 % par rapport à 2016.

