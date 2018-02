Prenez les virages avec assurance







Voici les phares de motocyclette Adaptive 2 Seriestm

GERMANTOWN, Wisconsin, 14 février 2018 /CNW/ -- J.W. Speaker Corporation, l'un des principaux fabricants de technologie innovatrice d'éclairage DEL, lance l'Adaptive 2 Seriestm, un phare adaptatif amélioré destiné au marché secondaire de la motocyclette. Ces nouveaux phares DEL apportent une solution à un enjeu de sécurité de longue date touchant les motocyclettes en illuminant les zones sombres lorsque le conducteur prend un virage.

J.W. Speaker a lancé le tout premier phare de motocyclette dynamiquement adaptatif au monde (Adaptive Motorcycle Headlighttm) en juin 2016, et depuis, a amélioré sa technologie adaptative de manière à utiliser le faisceau de route conjointement avec le faisceau de croisement. Cette amélioration offre un éclairage de fossé à fossé ainsi qu'un impact lumineux de 1 500 pieds à l'avant, chassant l'obscurité lors des virages serrés et procurant au conducteur une assurance accrue et une expérience plus sécuritaire.

Le phare Adaptive 2 Series se sert de capteurs intégrés pour calculer les angles en temps réel, dirigeant automatiquement le faisceau alors que la motocyclette entreprend un virage. Cet éclairage supplémentaire couvre les zones sombres que les autres phares ne peuvent atteindre lors d'un virage afin de maximiser la visibilité du conducteur.

« Rien ne peut remplacer l'assurance et la sécurité sur une motocyclette. Nous avons établi une nouvelle norme en matière d'éclairage pour les motocyclettes », soutient Kurt Kaufmann, gestionnaire des ventes, sports motorisés, à J.W. Speaker. « Les phares DEL de l'Adaptive 2 Series sont conçus pour le conducteur. Grâce à la technologie adaptative, nous offrons un système d'éclairage qui procure aux motocyclistes la sécurité et l'assurance requises pour rouler la nuit. »

Avec cette technologie sophistiquée, J.W. Speaker a trouvé une solution à l'un des problèmes de visibilité que les phares de motocyclette actuels provenant du marché secondaire et des fabricants d'équipement d'origine n'avaient pu résoudre. Il s'agit d'une percée révolutionnaire qui améliore de façon frappante le confort et la sécurité du conducteur. De plus, le phare Adaptive 2 Series est offert à prix réduit, rendant ainsi plus abordable la récente technologie d'éclairage et de sécurité.

Pour voir ce nouveau produit en pleine action et pour en apprendre davantage à propos de l'Adaptive 2 Series, visitez le site Web de J.W. Speaker : www.jwspeaker.com/Adaptive2.

J.W. Speaker se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes d'éclairage de véhicules pour les fabricants d'équipement d'origine et les applications de marché secondaire. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter J.W. Speaker par téléphone au 800.558.7288 ou par courriel à l'adresse news@jwspeaker.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/641741/JW_Speaker_Adaptive_2_Series_Motorcycle_Headlights.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/641754/JW_Speaker_Logo.jpg

SOURCE J.W. Speaker Corporation

Communiqué envoyé le 14 février 2018 à 13:37 et diffusé par :