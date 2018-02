Déploiement de la Politique de l'enfant 2018 - Les 19 arrondissements montréalais se partagent un budget de 2,1 M$ pour la mise en place de projets en faveur des enfants et de leur famille







MONTRÉAL, le 14 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé aujourd'hui, en compagnie de la responsable du développement social et communautaire, de la jeunesse et de la condition féminine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Rosannie Filato, une bonification du budget 2018 de la Politique de l'enfant Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence. Le budget passe ainsi de 1,5 M$ à 2,1 M$. Cette augmentation permettra la réalisation de projets en faveur de l'épanouissement des enfants et des familles, particulièrement des plus vulnérables, dans tous les arrondissements.

Doté d'un budget quinquennal de 25 M$, la Politique de l'enfant a été lancée en 2016. Elle a d'abord été déployée dans neuf quartiers où la défavorisation est préoccupante. À l'automne 2017, 14 arrondissements ont adhéré à ses grandes orientations. Aujourd'hui, les arrondissements d'Anjou, de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, d'Outremont, du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La Petite-Patrie se joignent aux arrondissements participants. Tous les arrondissements montréalais partagent désormais la même préoccupation pour le bien-être des enfants.

Le budget 2018 de 2,1 M$ sera réparti entre les 19 arrondissements pour soutenir et accompagner les familles dans le développement de l'enfant, animer l'espace public durant la période estivale et aménager l'espace public pour en faciliter l'accès ou contribuer à la sécurité des jeunes utilisateurs. Les organisations régionales recevront également un appui financier pour la poursuite de leurs projets novateurs, puisé à même le budget annuel de 5 M$ de la Politique de l'enfant.

« La Politique de l'enfant sera appliquée dans les 19 arrondissements. Tous miseront sur des projets favorisant l'épanouissement des jeunes Montréalais et de leur famille, dans un esprit de collaboration et de concertation avec les partenaires locaux qui oeuvrent auprès de la clientèle jeunesse. Nous nous assurons ainsi que tous les jeunes Montréalais et Montréalaises auront accès à des services et des activités de qualité, axés sur le développement de leur plein potentiel », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Forum au printemps 2018

En vue de la préparation du prochain Plan d'action de la Politique de l'enfant, les organismes locaux et régionaux seront invités à participer à des échanges qui culmineront avec la tenue d'un forum au printemps 2018. « Cette démarche nous permettra de présenter le bilan du Plan d'action 2017 aux divers acteurs du milieu de la jeunesse. Nous en profiterons également pour recueillir leurs commentaires et leurs recommandations. De cette façon, nous nous assurons que les futures actions municipales seront représentatives des attentes et des besoins des milieux concernés », a expliqué Rosannie Filato.

Rappelons que la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal s'intègre à l'ensemble des politiques, des plans d'action et des stratégies d'intervention au profit des enfants et des adolescents en vigueur à la Ville de Montréal. Elle s'appuie sur la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que la Charte des droits et des responsabilités. En 2016, Montréal est aussi devenue « Municipalité amie des enfants ».

Le Politique de l'enfant Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence est disponible sur le site de la Ville de Montréal, à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/enfants.

